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29.11.2021 17:59
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос

Текст: Сергей Тихонов

Несмотря на выгоду от текущей конъюнктуры, в "Газпроме" считают, что рекордные цены на газ негативно влияют на спрос. Об этом заявил глава финансового департамента компании Александр Иванников, сообщает РИА Новости.

"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль

По его словам, в компании не считают рекордные цены на газ в Европе около 1000 долларов за тысячу кубометров устойчивыми и стабильными, но учитывая фактор низкого заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в регионе, не видят факторов для их скорого снижения.

Иванников также подчеркнул, что "Газпром" выполняет все свои контрактные обязательства перед европейскими партнерами. По результатам четвертого квартала этого года "Газпром" ожидает среднюю цену экспорта газа в дальнее зарубежье в 550 долларов за тысячу кубометров, а по итогам года российская компания ждет самую высокую выручку за последние шесть лет, отметил топ менеджер.

Ранее сообщалось, что 9 месяцев 2021 года. "Газпром" обеспечил более 53% европейского импорта газа. За этот период Европа увеличила импорт газа на 31 млрд кубометров (на 20,4%), и около половины этого объема (48%) обеспечил "Газпром".

Биржевые цены на газ в Европе растут с начала года, но рекордный подорожание произошло этой осенью, на фоне незаполненных ПХГ и приближения отопительного сезона. Так 6 октября биржевые цены на газ достигли 1969 долларов за тысячу кубометров. После этого цены снизились, в том числе благодаря росту поставок из России, но по-прежнему находятся на высоком уровне. Сейчас - около 1100 долларов за тысячу кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Газпром

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