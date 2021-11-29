В Германии антиваксеры прививались нелегальной вакциной изобретателя-одиночки

Немецкое агентство DPA сообщило о парадоксальном и даже анекдотичном факте. Полиция пресекла нелегальные прививки не зарегистрированной, собранной фактически на коленке вакциной, у которой даже нет названия.

Новость могла бы претендовать на фейк недели, если бы не авторитет агентства DPA, распространившего эту информацию. Владелец частного аэровокзала в Любеке Винфрид Штекер прививал граждан собственной вакциной. Именно так. Эту вакцину он изобрел сам и сам же ее сварил. Естественно, что никаких проверок и клинических испытаний она не прошла. В субботу вечером в нелегальный прививочный пункт пожаловала полиция. В это время в зале регистрации находилось около 150 человек, а перед зданием аэропорта были обнаружены еще 80 человек, желающих привиться. К моменту облавы укол успели сделать около 50 человек.

Ни один самолет из аэропорта не вылетал, посадок не производилось. Значит, люди, прибывшие в аэровокзал каким-то образом, узнали о нелегальной вакцине, поверили в нее и пришли в аэропорт именно за ней.

Скорее всего, информацию распространил сам Штекер по соцсетям. А немецкая полиция узнала о прививках самопальной "вакциной" от сотрудников института Пауля Эрлиха. Причем сам Штекер обратился в институт, как к официальному регулятору, с предложением провести исследования не добровольцах и по итогам этих испытаний зарегистрировать "вакцину". В институте переполошились и обратились в полицию, о чем написал журнал "Шпигель".

Сотрудники института Эрлиха сообщили в полицию, что налицо нарушение закона о лекарственных средствах и предупредили полицейских, что изобретатель может начать проводить испытания на добровольцах, не дожидаясь никакого разрешения, что в итоге и подтвердилось. Сейчас в отношении Штекера возбуждено уголовное дело.