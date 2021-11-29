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29.11.2021 21:38
Рубрика: В мире

В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. Исследователи японского национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания ввели обработанный ВИЧ японским макакам, привитым этой новой вакциной.

Фото: iStock
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Как сообщили исследователи, после проведенных инъекций заразились четыре из семи обезьян, однако позднее в их организмах перестал обнаруживаться вирус. Ученые полагают, что иммунная реакция, стимулированная вакциной в организме этих животных, привела к исчезновению ВИЧ. Исследователи надеются приступить к клиническим испытаниям с участием людей примерно через пять лет, сообщила японская телекомпания NHK.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к началу 2020 года в мире насчитывалось около 38 миллионов человек, живущих с ВИЧ.

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