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29.11.2021 18:49
Рубрика: Общество

В Москве проходит онлайн-форум приемных родителей

Текст: Татьяна Владыкина
Ежегодный Всероссийский форум приемных семей начал свою работу в этот понедельник в столице. Появятся ли в России профессиональные приемные семьи? Поймут ли друг друга родители и органы опеки? Можно ли бороться с родительским выгоранием? Как воспитывать трудных подростков? Можно ли избежать возвратов? Эти и другие вопросы будут обсуждаться на предстоящей неделе экспертами и приемными родителями.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что для нее форум не просто профессиональная история, а личная история приемной мамы четверых подростков и опекуна 13 ребят с инвалидностью. Львова-Белова отметила, что сегодня, благодаря тесному взаимодействию государственных и некоммерческих организаций, количество детей-сирот значительно снизилось.

Фото: iStock
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- Приемная мама уже не вызывает непонимание и вопрос "а зачем тебе это, наверное, много денег платят?", приемное родительство становится нормой, - говорит детский омбудсмен. - Совместными усилиями мы движемся к тому, что помещение ребенка в учреждение - это временная мера. И мы должны сделать все, чтобы она стала максимально краткосрочной.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что особую радость сегодня вызывают приемные семьи, заботящиеся о кровных родителях ребенка.

- Приемные семьи становятся опорой и ресурсом для кровных, отношения этих семей не уже вызывают конфронтаций, как прежде - говорит детский правозащитник.- В регионах сейчас уделяется большое внимание работе с кровными семьями, я знаю это на своем опыте. У меня было две истории: первая случилась, когда мой сын экономил на обедах, чтобы покупать папе алкоголь, и вторая история, когда из тюрьмы вышла мама моего старшего сына (она сидела 18 лет за убийство своей мамы и бабушки), он втихаря поехал к ней, чтобы ее поддержать. И на тот момент мне не хватало знаний, эмоции захлестывают и не понимаешь - и ты не понимаешь, как правильно поступить, но в какой-то момент собираешь все силы и понимаешь, что это его семья и нужно делать все, чтобы его ощущение корней, привязанности сохранилось.

Мария Львова-Белова обратила внимание и на сложные, травмирующие вопросы, с которыми не так часто, но все же сталкиваются приемные родители.

- Приемные родители не раз сталкивались с ситуацией, когда приемный ребенок насилует младших кровных детей, или когда все подряд ворует, - говорит Львова-Белова. - Мы поинтересовались у коллег из Школы приемного родительства (ШПР), работают ли они с этими ситуациями.

Выяснилось, что ШПР с этими проблемами работают только по запросу будущих приемных родителей. "Но ведь родители не знают, что этот запрос потребуется, - справедливо отмечает детский правозащитник, - эти проблемы нужно стараться увидеть на старте".

Ольга Баталина, первый заместитель Министра труда и соцзащиты, постоянный участник форума приемных родителей внесла, наконец, ясность в путаницу - в каком Министерстве искать помощь и поддержку приемным мамам и папам. По словам Ольги Баталиной, сегодня вопросы опеки и попечительства закреплены за Министерством просвещения. Однако в половине регионов эти полномочия остались у Минобразования (министерства в разных регионах могут по разному называться), а в половине - перешли в Министерство соцзащиты.

Фото: Александр Корольков
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- Это решение каждого региона, кому вести полномочия, - поясняет Ольга Баталина.

По ее словам, Министерством просвещения и Министерством труда и соцзащиты сформирована дорожная карта по поэтапной концентрации полномочий в одних руках. Если регион принимает решение, что полномочия остаются за Министерством просвещения, то все организации для детей-сирот должны быть в этих же руках, чтобы не было этой бесконечной путаницы, когда полномочия опеки в одних руках, сопровождение в других.

- В такой ситуации приемным родителям очень непросто ориентироваться и понимать, куда обращаться за помощью. Воспитание ребенка - это огромный труд, а воспитание ребенка, которого ты не знаешь с первых дней его рождения, - труд особенный. - И здесь, действительно важно, в минуты, когда тебе трудно, не оставаться одному, - отметила Ольга Баталина.

В этом году на форум приемных родителей зарегистрировались более двух тысяч человек.

- Онлайн формат с одной стороны позволил нам собрать родителей со всех регионов нашей страны, с другой стороны лишил нас возможности обнять друг друга, - говорит Армен Попов, организатор форума, директор "Центра социальных проектов".- Наш форум будет идти четыре дня и четыре ночи. Наши знаменитые "ночные посиделки", когда можно просто посидеть и поговорить, найти поддержку и помощь и просто подружиться, будут работать в привычном формате.

Общество Семья и дети

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