В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте

В Москве завершился III Международный фестиваль "Эпоха в миниатюре. Данте и его Путь в мировой культуре", посвященный наследию великого флорентийца. Его гостями и участниками, как в офлайн-, так и онлайн-форматах, стали около 2000 человек.

Одним из самых запоминающихся событий стала выставка "Эпоха Данте в книжной миниатюре: на перепутье между Парижем и Константинополем", рассказывающая о "золотом веке" иллюминированной рукописи и о том, как в XIV веке Италия становилась одним из тех перекрестков, где встречались разные культурные традиции и рождалось искусство Нового времени.

Также в рамках форума прошла международная конференция, все три секции которой - искусствоведческая, филологическая и богословско-философская - были посвящены наследию Данте в мировой культуре.

Открытый лекторий собрал тех, кто готов говорить о непреходящей актуальности текстов Данте - с публичными лекциями выступили поэт и переводчик Ольга Седакова, замечательный деятель современной христианской педагогики Франко Нембрини, иеромонах Иоанн (Гуайта), музыковед Александр Великовский.

Финальную точку поставил концерт "Тайна музыки Данте. Ф. Лист, А. Сегал и другие". И это не случайно. Как объяснили организаторы фестивалям, гений Данте не только в его литературных шедеврах, его искусство уже несколько столетий рождает искусство в других.

"Мне кажется, одним из важнейших результатов нашего фестиваля стало ясное осознание того, насколько и сегодня Данте созвучен нашим чаяниям, разделяет с нами наши тревоги и страхи, и даёт надежду на встречу с истиной в конце нашего трудного пути. Удивительно осознавать, что человеческий гений, просвещённый Божественным вдохновением, не подвластен времени и остаётся современным даже спустя 700 лет", - отметил проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по научной и международной работе, протоиерей Константин Польсков.

Фестиваль "Эпоха в миниатюре" проводится в Соборной палате Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом совместно с Амброзианской библиотекой (Милан, Италия) с 2018 года.