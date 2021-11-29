В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения

Подмосковные власти приняли решение о повышении заработных плат некоторым работникам системы здравоохранения с 1 января 2022 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Мы видим, что есть определенные категории специалистов, которые нуждаются в дополнительной поддержке", - сказал Воробьев на заседании правительства региона. К таким специалистам относятся, например, водители автомобилей "Скорой помощи" и операторы поликлиник, которые обычно работают в регистратурах. Эти категории сотрудников системы здравоохранения не относятся к медицинским кадрам и, соответственно, не имеют право на ковидные доплаты, но работают на износ наравне с врачами и фельдшерами. "С 1 января зарплата у водителей скорой помощи вырастет на 7 тысяч рублей, у водителей неотложной помощи - на 5 тысяч. Операторам поликлиник также добавляем 7 тысяч рублей к зарплате", - уточнил Андрей Воробьев.

Он также напомнил, что с 1 января в области вводится новая мера социальной поддержки врачей, им начнут выплачивать компенсации на оплату съемного жилья в размере 20 тысяч рублей. Таким образом областные власти надеются привлечь специалистов из других регионов.