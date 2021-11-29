В России открыли уникальный спортивный кластер для детей и молодежи

Кластер на открытом воздухе с романтичным названием "Любовь" построен в Мостовском районе Краснодарского края. Его площадь составляет почти 7 тысяч квадратных метров. В одном месте совмещены площадки для скейтбордистов, воркаута, модульный памп-трек и детская площадка с игровыми комплексами.

Проектировать парк помогали профессиональные спортсмены. По своему размаху и функциональной оснащенности этот кластер входит в пятерку самых крупных уличных спортивно-игровых комплексов во всей России.

На реализацию такого глобального проекта не было потрачено ни одного бюджетного рубля. Его создание - это успешный пример социальной инициативы и меценатства предпринимателей.

"Развитие России возможно только при развитии ее регионов. Этот вектор был задан Президентом нашей страны, и задача бизнеса - не только его услышать, но и подкрепить конкретными делами", - подчеркнул предприниматель, руководитель строительной компании "СКР" Николай Кудлай, который выступил главным организатором строительства спортивного кластера.

В создание уличного спорткомплекса было вложено около 39 миллионов рублей, а построен он был в кратчайшие сроки. Всего год назад с инициативой о строительстве современной спортивной площадки к Николаю Кудлаю обратился юный житель района Максим Давыдов, собравший более тысячи подписей своих единомышленников.

"Раньше здесь был пустырь, и нам приходилось ездить кататься в Сочи и даже Москву, - рассказал Максим Давыдов. - Когда собирали подписи ребят, то изначально речь шла о небольшой площадке, где можно прокачать свои навыки. Но теперь можно замахнуться и на большее. Мы знаем, что тот же скейтбординг признан олимпийским видом спорта и в 2024 году дебютирует на Олимпиаде в Париже. Может, кто-то из нас и дорастет до олимпийской сборной".

В спортивный кластер уже приезжают любители скейтбординга, паркура, воркаута не только из Краснодарского края, но и со всей России. Кроме этого, парк "Любовь" моментально стал любимым местом отдыха всех жителей Мостовского района.

"Мы уже в следующем году планируем проводить здесь всероссийские соревнования по уличным спортивным дисциплинам. Но главное, что в нашем кластере смогут абсолютно бесплатно заниматься спортом все дети и подростки. Когда мы говорим о благоустройстве новых территорий и здоровье нации, то начинать надо именно с создания возможностей для здорового образа жизни. И эти возможности должны быть доступны для всех", - отметил Николай Кудлай.