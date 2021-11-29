В России впервые пациентам установили чувствующие протезы

В России прошла первая операция по вживлению электродов для передачи ощущения от протезов. Пациентам на нервы установили специальные электроды, через которые осуществляется электрическая стимуляция. Теперь на протяжении двух недель они будут выполнять различные задачи под наблюдением ученых и врачей. Предстоит изучить их индивидуальные реакции на давление, тепло/холод и боль. Первые данные о чувствительности уже получены.

Операция прошла на базе медицинского центра "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) при участии центра нейробиологии "Сколтех" и производителя протезов рук "Моторика" - резидента инновационного центра "Сколково". Для ее проведения впервые объединились разработчики, ученые и хирурги. Руководил процессом функциональный нейрохирург и эксперт по нейротехнологиям виртуальной и дополненной реальности ДВФУ Артур Биктимиров.

Первыми пациентами, которые прибыли во Владивосток, стали двое мужчин из города Рославль и города Лермонтов с ампутациями на уровне предплечья. Дмитрий потерял обе руки при пожаре три года назад. Сегодня он пользуется бионическими протезами, однако когда случаются приступы фантомных болей жжение заставляет забыть о них: "Иногда руки просто горят. Надо окунуть их во что-то холодное", - говорит он. Врачи обещают, что с новым протезом фантомных болей больше не будет.

Анатолий потерял руки 26 лет назад. "Понятно, что полностью вернуть руку нельзя. Но если хотя бы на 40% протез сможет заменить ее, это было бы очень сильно", - сказал он.

Итоги исследования будут подведены в первой половине декабря, сообщили в компании разработчика протезов. В ней также уточнили, что следующим этапом будут операции по очувствлению на новых пациентах. Помимо этого результаты исследований помогут в создании инвазивных электродов и стимуляторов для применения в протезировании и других областях медицины. "В случае успешного эксперимента возможно дальнейшее масштабирование технологии, которая в значительной степени улучшит качество жизни людей после ампутации", - пояснил генеральный директор компании "Моторика" Илья Чех.