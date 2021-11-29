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29.11.2021 13:49
Рубрика: Экономика

В России введен акциз на жидкую сталь

Текст: Сергей Тихонов

В России вводится новый вид акциза - акциз на жидкую сталь. Закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" подписал президент.

Фото: Виталий Белоусов/ТАСС
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Жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, который используется как сырье для производства металлопродукции. Производится как традиционным способом в мартеновских печах, так и в электрических печах (в 2020 году 23 млн тонн из 72 млн тонн стали). Второй способ - значительно дороже.

Законом предусмотрено установление норматива зачисления акциза, в федеральный бюджет - 83% и в бюджеты субъектов РФ - 17%. Цель изменений - компенсировать возможное образование выпадающих доходов бюджетов. Инициатива введения акциза возникла после резкого роста цен на продукцию металлургии в 2021 году.

Как пояснили "РГ" в пресс службе Минфина, ставка акциза на жидкую сталь, выплавляемую в сталеплавильных печах, рассчитывается с учетом мировых цен на конечную продукцию. В расчете ставки акциза на электросталь учитываются особенности, связанные с рыночной стоимостью сырья (стального лома), и дополнительные расходы, связанные со свойством производимой стали и ее химическим составом. При этом ставка акциза на сталь, выплавленную в электропечах, не может превышать предельного значения - 1 тыс. руб. за 1 тонну.

Закон освобождает от уплаты акциза и представления соответствующей налоговой декларации организации с небольшим объемом выплавки (не более 1 000 тонн в месяц). Кроме того, акциз не будут платить организации, включенные в перечень, утверждаемый Минпромторгом по согласованию с Минфином в соответствии с установленным Правительством порядком. Включению в этот перечень подлежат организации, осуществляющие выпуск машиностроительной и оборонной продукции, а также изготовители специальной стали (например, высоколегированной, используемой для электроники и медицины) с объемами выплавки до 300 тысяч в год, сообщили в Минфине.

Также изменения в Налоговом кодексе затронули налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для коксующегося угля, используемого в металлургии. Дополнительные выплаты по НДПИ для производителей коксующегося угля будет осуществляться только в периоды высокой внешнеэкономической конъюнктуры. Поэтому изменение НДПИ не окажет влияния на объемы добычи и обогащения коксующегося угля в России, уточнили в Минфине.

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