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29.11.2021 17:07
Рубрика: Общество

В столичных школах стартовал новый формат классных часов с участием отцов

Текст: Ирина Огилько

В столице стартовали первые родительские классные часы с участием отцов. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Новый проект запущен более чем в ста школах. Инициаторами проведения "Мужских разговоров" стал совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве и Московский центр "Патриот.Спорт".

Фото: iStock
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"Свыше 400 отцов откликнулись на приглашение принять участие в проекте, все они - успешные и состоявшиеся люди: бизнесмены, спортсмены, артисты, ученые, общественные деятели, - рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. - Цель "Мужского разговора" - выработка доверительных дружеских отношений внутри пространства: школа, ребенок, родители; формирование единой позиции родителей и педагогов в вопросах воспитания. Взрослые тоже будут учиться: слушать и понимать детей, говорить с ними на одном языке и быть в курсе их проблем, запросов и желаний. Через неформальное общение проще отвечать на вопросы, которые задают ребята, и делится с ними своим мнением".

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, это следующий шаг в реализации идеи популяризации ответственного отцовства.

"Советы отцов уже принимают активное участие в школьной жизни через управляющие советы, - сказала она. - Более 120 активистов работают в 92 школах. Дети видят, что отцы одноклассников уделяют им время, понимают, что завтра и их папа может прийти в школу, чтобы стать наставником и другом. Ребята чувствуют, что важны для родителей, гордятся этим. Полученный опыт они перенесут на отношение к своим будущим детям, и это безусловный вклад в формирование института ответственного родительства следующих поколений".

Как отмечают специалисты, еще одна роль проекта - в формировании сообщества активных родителей.

"Ни для кого не секрет, что чаще всего воспитанием детей больше занимаются мамы. Наша задача - привлечь к этому процессу отцов и организовать конструктивное взаимодействие родительского и педагогического сообщества в вопросах всестороннего развития ребенка. В рамках проекта запланированы встречи с известными людьми, мастер-классы от активных отцов, совместные экскурсии и походы, беседы с детьми о выборе профессии, буллинге и других проблемах, которые волнуют современных подростков. Это будет настоящий честный мужской разговор", - уточнил директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

Фото: Антон Третьяков, Андрей Брой / Vk.com
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Как рассказал председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве Алексей Чегодаев, для того чтобы участвовать в проекте, папы должны зарегистрироваться на сайте Совета отцов и получить "гайды": о чем говорить, как правильно построить беседу с детьми, как выстроить взаимодействие с классным руководителем. Педагог поможет отцу определиться с темой, настроить общение с детьми и сделать его интересным. Например, на первой встрече основатель международной школы программирования "Алгоритмика" Андрей Лобанов рассказал ученикам 8-11 классов о том, как стал успешным предпринимателем в цифровом мире. И дал несколько советов ребятам, которые хотят развиваться в бизнесе. Главные рекомендации: не спешить с выбором пути, признавать свои ошибки и уметь отдыхать. Также предприниматель ответил на вопросы старшеклассников о первых заработанных деньгах, о самом лучшем образовании для программиста, о мотивации развития в различных областях, компьютерных играх и о том, кем видит себя через 40 лет.

Отметим, что классный час "Мужской разговор" будет проходить в школах Москвы в течение всего учебного года.

Общество Образование Общество Семья и дети

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