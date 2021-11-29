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29.11.2021 04:00
Рубрика: В мире

Вашингтон сокращает российские дипмиссии

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Соединенные Штаты продолжают методично выдавливать российских дипломатов, чем затрудняют налаживание диалога между двумя странами. Как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, к 30 января 2022 года около 27 сотрудников российских дипмиссий и члены их семей будут вынуждены покинуть американскую территорию.

Следующая волна сокращений придется на 30 июня, когда примерно столько же наших дипломатов вынужденно завершат командировки. Дело в том, что США уже который год не прекращают визовую войну, которую Барак Обама развязал под закат своего президентства. С 2016 года такие высылки повторялись не раз, при этом США стали сильно затягивать выдачу въездных разрешений или вовсе отказывать в их оформлении.

Фото: AFP/Logan Cyrus
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В генконсульстве РФ в Нью-Йорке недавно рассказали, что из-за визовой политики США численный состав миссии в последние годы сократился в три раза. Хотя после июньского саммита президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена были запущены контакты для нормализации работы посольств, особых подвижек до сих пор нет. По словам Антонова, сейчас Вашингтон поставил на поток отказы в выдаче виз супругам и детям российских дипломатов.

"Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей", - отметил посол. "Дипломатов наших выгоняют, - констатировал он в эфире YouTube-канала Соловьёв Live. - Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом". По словам Антонова, все это мешает выстраиванию двусторонних отношений. США при этом продолжают рассматривать Россию в качестве противника, а атмосфера в американской столице "отравлена русофобией".

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