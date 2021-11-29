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29.11.2021 11:44
Рубрика: Общество

ВЦИОМ: 84 процента россиян назвали себя счастливыми людьми

Текст: Владимир Емельяненко
Большинство россиян - 84% - считают себя счастливыми, 14% таковыми себя не ощущают, остальные затруднились с ответом. Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ, публикуемого на сайте центра.
Фото: Артем Геодакян/TACC Фото: Артем Геодакян/TACC
Фото: Артем Геодакян/TACC

"Индекс счастья" вырос на 17 пунктов относительно марта 2021 года. Как сообщают организаторы исследования, "индекс счастья" составлялся на основе вопроса: "В жизни бывает всякое - и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?"

Фото: iStock
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Чаще всего люди считают себя счастливыми благодаря здоровью и успешной жизни своей и своих близких - 29%, благодаря тому, что у них есть семья - 27%, есть дети - 22%, есть общая удовлетворенность жизнью - 21%, есть хорошая работа - 20%.

Мешает людям испытывать моменты счастья общее положение дел в стране - 8%, нехватка материальных средств - 7%, отсутствие стабильности - 6%, а также проблемы в семье - 5%.

Ровно половина убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей. 31% высказали убеждение о том, что в окружении их знакомых и близких счастливых людей больше. 13%, наоборот, считают, что в их окружении больше несчастных людей.

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