ВЦИОМ: 84 процента россиян назвали себя счастливыми людьми

Большинство россиян - 84% - считают себя счастливыми, 14% таковыми себя не ощущают, остальные затруднились с ответом. Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ, публикуемого на сайте центра.

"Индекс счастья" вырос на 17 пунктов относительно марта 2021 года. Как сообщают организаторы исследования, "индекс счастья" составлялся на основе вопроса: "В жизни бывает всякое - и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?"

Чаще всего люди считают себя счастливыми благодаря здоровью и успешной жизни своей и своих близких - 29%, благодаря тому, что у них есть семья - 27%, есть дети - 22%, есть общая удовлетворенность жизнью - 21%, есть хорошая работа - 20%.

Мешает людям испытывать моменты счастья общее положение дел в стране - 8%, нехватка материальных средств - 7%, отсутствие стабильности - 6%, а также проблемы в семье - 5%.

Ровно половина убеждены, что в их окружении примерно одинаково счастливых и несчастливых людей. 31% высказали убеждение о том, что в окружении их знакомых и близких счастливых людей больше. 13%, наоборот, считают, что в их окружении больше несчастных людей.