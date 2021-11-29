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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Вячеслав Бутусов наполнит новым смыслом свои старые песни и споет новые, Белинда Дэвидс создаст ощущение радостного волшебства и рождественской елки, а Большой джазовый оркестр Петра Востокова сыграет мелодии из любимых кинолент именно так, как они и должны звучать.
Фото: МСМ Фото: МСМ
Фото: МСМ

Кто играет: Вячеслав Бутусов.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: В конце 80-х группу "Наутилус Помпилиус" узнали все, полюбили почти все, и многие до сих пор с душевным смятением переслушивают "Взгляд с экрана", "Шар цвета хаки" и "Я хочу быть с тобой", а "Эта музыка будет вечной", превратилась в пророчество. Отмечающий свой юбилей капитан "Наутилуса" Вячеслав Бутусов наполнит новым смыслом старые песни, а также споет новые, из своего сольного альбома "Аллилуия". Без былого надрыва и пафоса, но как символ неизменной свободы и творческой состоятельности.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 4 декабря; 1 600 - 11 500 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Белинда Дэвидс и симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Роберто Молинелли).

Что играет: Рождественские песни.

Почему идти: Ощущение радостного волшебства, счастливого детства и рождественской елки с большими блестящими шарами подарит Белинда Дэвидс на презентации в Москве своего альбома I Love Christmas. "Я обожаю рождественские песни и хотела наполнить их своими воспоминаниями и душевным теплом", - говорит известная американская певица. Великолепный голос с диапазоном в четыре октавы, роскошный аккомпанемент оркестра "Русская филармония" и праздничное настроение украсят Дом музыки в этот вечер - чтобы остаться со зрителями еще как минимум на месяц.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 30 ноября; 1 300 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Подмосковные вечера"

Кто играет: Большой джазовый оркестр Петра Востокова.

Что играет: Мелодии мирового кино.

Почему идти: Петр Востоков - человек множества талантов: трубач, солирующий в трех важнейших московских биг-бэндах, аранжировщик с сильным академическим влиянием и, наконец, основатель Большого джазового оркестра: три ряда саксофонов и труб, кларнетов и тромбонов - каждый на своем месте и все одновременно производят потрясающий воображение звук. Любителям такого звука предлагается программа "Джаз мирового кино"; оркестр Петра Востокова исполнит темы из "Серенады солнечной долины", "Волшебника страны Оз", "Вестсайдской истории", "Коттон Клаба" и др. Сыгранные иронично, с легчайшей долей ностальгии и сентиментальности - именно так, как и должны звучать мелодии из старых любимых картин.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 1 декабря; 500 - 3 500 руб.

Фото: "Русская Филармония"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" (дирижер - Роберто Молинелли), солисты Рикардо Уолкер, Белинда Дэвидс.

Что играет: Трибьют-шоу.

Почему идти: Духоподъемное пение, зажигательные танцы и буря положительных эмоций - машина времени оркестра "Русская Филармония" включит зажигание в Кремлевском Дворце. Знаменитый имперсонатор Майкла Джексона Рикардо Уолкер и солистка Whitney Houston Show Белинда Дэвидс покажут трибьют-шоу, посвященное двум великим артистам. Россыпь бриллиантов из сокровищницы мировой поп-музыки в симфонических аранжировках - поклонники качественного поп-соула не имеют права это пропустить.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 4 декабря; 2 000 - 10 000 руб.

Культура Музыка Рок Гид-парк Персона: Майкл Джексон

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