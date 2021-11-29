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29.11.2021 04:20
Рубрика: В мире

Во Франции представители стран Евросоюза обсудили миграционный кризис

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8621)
Во французском портовом городе Кале по инициативе Парижа 28 ноября прошла встреча по миграционном кризису, участие в которой приняли министры внутренних дел Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, а также представители Еврокомиссии и ряда других структур ЕС.

Тема для европейцев злободневная, а особую остроту она приобрела после гибели 27 мигрантов, пытавшихся перебраться на надувной лодке с континента на противоположный берег Ла-Манша, то есть в Британию. Однако приглашение на встречу для главы британского МВД Прити Пател было отозвано ее французским коллегой Жеральдом Дарманеном из-за очередного скандала, омрачившего и без того крайне натянутые отношения между Парижем и Лондоном.

Фото: GettyImages
Конфликт между Францией и Британией из-за мигрантов обостряется

Негодование французов вызвало письмо премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, появившееся на его странице в "Твиттере". В нем среди прочего он настойчиво предлагает Парижу принять скопом всех иноземцев, добравшихся до британских берегов через Ла-Манш. Причем такой демарш нынешний обитатель лондонской резиденции на Даунинг-стрит, 10, сделал буквально через несколько часов после телефонного разговора с французским президентом Эмманюэлем Макроном, в ходе которого они, как сообщают местные источники, вроде бы договорились снизить градус напряженности между двумя столицами и "сообща работать над миграционной проблемой".

Макрон, явно сдерживая ярость, назвал подход Джонсона к разрешению конфликтных ситуаций, "несерьезным", а его министр внутренних дел не стал скрывать негодования. В официальном письме, направленном французами Прити Пател, было четко обозначено, что ее присутствие на встрече в Кале отменено. При этом глава французского МВД резко раскритиковал британские власти, указав на факт "недопустимости публичного обнародования, что еще хуже, чем само письмо".

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