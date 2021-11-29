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29.11.2021 17:00
Рубрика: Власть

Володин предложил унифицировать подходы стран ОДКБ к защите исторической памяти

Текст: Татьяна Замахина
Необходимо работать над унификацией подходов в вопросах защиты исторической памяти. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

"Сегодня важно помнить о событиях нашей общей истории. Это нас не только сплачивает, но и делает намного ближе, - подчеркнул Володин, которого цитирует сайт ГД. - И мы с вами понимаем, что у нас есть то, что мы должны беречь, ценить, и особенно в этом году - году восьмидесятилетия с начала Великой Отечественной войны".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Спикер предложил включить в программу деятельности организации рекомендации по криминализации деяний, связанных с попытками реабилитации нацизма, искажения исторической правды, унижения чести и достоинства военных ветеранов, отождествления роли Советского Союза и Германии во Второй мировой войне, а также принижения гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы.

"Оскорблять тех, кто встал на защиту Родины, недопустимо. Нам необходимо делать все, чтобы сохранить правду о победе народов наших стран", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он также отметил, что одна из важнейших задач Парламентской Ассамблеи - содействие ратификации договоров, подписанных главами государств.

"Хочу еще раз подчеркнуть: в рамках парламентского измерения нам необходимо реализовать все решения, принятые главами наших государств. Это наша задача, и мы ее должны ее решать в приоритетном порядке", - сказал Вячеслав Володин.

Фото: РИА Новости
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В частности, на заседание ПА ОДКБ для обсуждения и принятия модельный закон "О миротворческой деятельности и миротворческих силах".

Кроме того, по словам Володина, в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национальных законодательств будут включены вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической и информационной безопасности.

"Наша задача - сделать все, чтобы страны - члены ОДКБ были сильными, независимыми, со стабильно развивающейся экономикой и социальной сферой, чтобы росло благополучие и повышалось качество жизни наших граждан", - подчеркнул председатель ГД.

Чтобы ассамблея работала эффективнее, Володин предложил выработать новые форматы работы в рамках ПА ОДКБ. Он напомнил, что сложившийся формат предполагает встречи дважды в течение года, однако этого недостаточно. "Нам, возможно, было бы правильно проработать форматы исходя из вызовов времени", - сказал Вячеслав Володин.

Он поручил секретариату организации изучить опыт аналогичных структур - парламентских ассамблей - и проанализировать предложения, которые прозвучали в ходе заседания.

Председатель ГД также предложил участникам заседания подумать о повышении эффективности координации действий парламентских делегаций стран - членов ОДКБ в международных организациях. Прежде всего это касается работы в Парламентской Ассамблее ОБСЕ.

Фото: iStock
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Как писала "РГ", в своем выступлении Вячеслав Володин ранее призвал участников заседания занять единую позицию и поддержать Беларусь, столкнувшуюся с миграционным кризисом. Секретариату ПА ОДКБ было поручено подготовить и согласовать заявление на эту тему.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, в свою очередь, заявил о необходимости ряда системных шагов, направленных прежде всего на противодействие информационному давлению Запада.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, выступивший на заседании с видеообращением, также отметил, что для противодействия сложным угрозам организации необходимо формировать коллективную и всеобщую безопасность, развивать сотрудничество.

В ходе заседания участники также договорились в следующем году активизировать работу в офлайн-режиме. С таким предложением выступил Председатель Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Помимо этого, парламентарии поддержали идею проведения круглого стола по теме, связанной с кризисом в Афганистане.

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