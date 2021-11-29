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29.11.2021 07:05
Рубрика: Общество

Врач предупредил об опасности регулярного использования будильника

Текст: Николай Грищенко

Постоянное использование механического или электронного будильника может представлять опасность для здоровья и привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. Также возможны эндокринные нарушения и снижение иммунитета.

Фото: iStok
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"Сокращение сна буквально на один час от нормы, которая для большинства людей составляет от семи до девяти часов, влечет за собой изменение самочувствия, снижение качества жизни, появление сонливости, нарушение социальной активности", - рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

Он дал совет: чтобы без проблем рано проснуться, необходимо нормализовать график сна, раньше ложиться и "высыпать" свою норму.

Если отказаться от будильника невозможно, то лучше использовать не звуковое, а световое устройство - лампы, имитирующие восход солнца.

"Это сразу подавляет выработку мелатонина в утренние и дневные часы и нормализует циркадианные ритмы. Там может быть и слабое звуковое сопровождение - плавно нарастающее, например, пение птиц. Такой будильник будет мягко выводить из состояния сна", - считает эксперт.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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