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29.11.2021 06:32
Рубрика: Общество

Врач рассказала о связи плохого освещения с головной болью

Текст: Николай Грищенко

Синдром так называемой "головной боли напряжения" знаком многим людям от 30 до 60 лет, проводящих большую часть рабочего времени в помещениях. Среди факторов риска - стресс, нехватка отдыха и неправильное освещение рабочего места.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
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Как рассказала в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук Ирина Лещенко, плохая инсталляция, то есть освещенность в служебных кабинетах, повышает сонливость, негативно отражается на зрении и может спровоцировать головную боль. "То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", - отметила Лещенко.

Врач-офтальмолог советует в пасмурную погоду чаще включать свет, ориентируясь на свои потребности. При этом следует учесть освещение, исходящее от экранов ноутбуков и других гаджетов. "У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света - один гаджет", - объяснила Лещенко.

Врачи также советуют почаще устраивать производственные перерывы, совершать прогулки и делать массаж головы: двумя пальцами аккуратно разотрите виски, лоб, заднюю поверхность шеи. Улучшившийся кровоток поможет удалить продукты метаболизма и уменьшить спазмы. При сильных головных болях необходимо обратиться за помощью к врачам, которые назначат соответствующее лечение.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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