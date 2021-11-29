Врач рассказала о связи плохого освещения с головной болью

Синдром так называемой "головной боли напряжения" знаком многим людям от 30 до 60 лет, проводящих большую часть рабочего времени в помещениях. Среди факторов риска - стресс, нехватка отдыха и неправильное освещение рабочего места.

Как рассказала в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук Ирина Лещенко, плохая инсталляция, то есть освещенность в служебных кабинетах, повышает сонливость, негативно отражается на зрении и может спровоцировать головную боль. "То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", - отметила Лещенко.

Врач-офтальмолог советует в пасмурную погоду чаще включать свет, ориентируясь на свои потребности. При этом следует учесть освещение, исходящее от экранов ноутбуков и других гаджетов. "У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света - один гаджет", - объяснила Лещенко.

Врачи также советуют почаще устраивать производственные перерывы, совершать прогулки и делать массаж головы: двумя пальцами аккуратно разотрите виски, лоб, заднюю поверхность шеи. Улучшившийся кровоток поможет удалить продукты метаболизма и уменьшить спазмы. При сильных головных болях необходимо обратиться за помощью к врачам, которые назначат соответствующее лечение.