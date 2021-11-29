ВС РФ объяснил, почему нельзя забирать у должника больше прожиточного минимума

Болезненную и, к сожалению, очень распространенную ситуацию изучил Верховный суд РФ, когда пересматривал итоги спора должника с приставами. Гражданин был не согласен с тем, какую сумму с него списывают в счет долга.

Насколько эта картина серьезна, говорят сухие цифры Банка России. По его данным, примерно 12,8 миллиона жителей России живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита.

Банкирам вторят судьи. По словам председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, долги россиян по кредитам в текущем году увеличились до 23,9 миллиарда рублей. И в 2020 году наши граждане тратили на оплату кредитов в среднем половину своего дохода.

Сложность ситуации в том, что все чаще стали возникать коллизии, когда со счетов должника приставы списывают деньги, оставляя ему суммы, на которые тяжело существовать. Поэтому разъяснение, сколько по закону приставы должны оставлять гражданам, может оказаться полезным многим.

Наша история началась в Нижнем Новгороде. Там проживал должник, на котором висел непогашенный кредит. Причем не один, а сразу в нескольких банках. Вот приставы и "наложили взыскание в связи с долгом по кредиту" на 30 процентов пенсии и 50 процентов зарплаты человека. В итоге получалось, что после всех вычетов ему оставалось меньше прожиточного минимума. И гражданин решил не терпеть, а оспорить действия пристава. Пошел в суд. И вот что из этого получилось.

Надо подчеркнуть, что наш герой был работающим пенсионером. За последние несколько лет он задолжал крупную сумму банкам, которую не смог отдавать по графику. Дальше - по известной схеме: банки один за другим обратились в суд. Итог оказался предсказуем. Суд принял решение о принудительном взыскании долга по иску кредиторов - четырех банков - на общую сумму 325 791 рубль.

12,8 миллиона жителей России живут в ситуации, когда им нужно гасить больше одного кредита

Исполнители удерживали сначала 30 процентов из пенсии гражданина, а затем обратили взыскание и на 50 процентов его заработной платы.

Вот с такой ситуацией должник не согласился и решил спорить. Он обратился в суд с иском. Уже в зале суда истец уверял, что после всех удержаний у него остается доход ниже прожиточного минимума. В качестве аргумента в пользу своих доводов истец предоставил справку о зарплате, пенсии, о том, что его супруга не работает и у супружеской пары есть еще двое несовершеннолетних детей.

Иск должника рассмотрел Московский районный суда Нижнего Новгорода. И он отказал в удовлетворении требований пенсионера. Мужчина обжаловал отказ. Но Судебная коллегия Нижегородского областного суда оставила решение коллег без изменения. С районным и областным судами согласился и Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Местные суды, отказывая в удовлетворении иска нашего героя, сослались на статью 99 Закона "Об исполнительном производстве". Именно в этой статье говорится, что взыскание обращается на 50 процентов дохода должника. А еще региональные суды в своих отказах заявили, что в материалах дела нет никаких доказательств признания семьи нашего героя малоимущей, так что нельзя освобождать зарплату и пенсию от взыскания. В противном случае, по мнению судов, это "нарушит конституционный принцип исполнимости судебных решений".

Проигравшему пенсионеру ничего не оставалось, как пойти дальше и выше - в Верховный суд страны. И он оказался прав.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ отменила решения нижестоящих инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в райсуд. И попутно разъяснила коллегам следующие важные моменты.

По мнению судей Верховного суда РФ, местные суды, отказывая должнику, не учли многие правовые нормы и правовые позиции высших судов.

Так, например, Конституционный суд РФ не один раз указывал, что размер удержания из заработной платы "и иных доходов" должника "производится при неукоснительном соблюдении таких принципов исполнительного производства, как неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи" (Определения от 13 октября 2009 года N 1325-О-О, от 15 июля 2010 года N 1064-О-О и от 22 марта 2011 года N 350-О-О).

Конституционный суд требует защиты прав должника путем сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни (Постановление от 12 июля 2007 года N 10-П).

Процитировав решения Главного суда страны, Верховный суд РФ сказал, что "при определении размера удержания из пенсии должника-гражданина, а также его заработной платы судебному приставу надлежит учитывать в числе прочего размер этих периодических платежей с тем, чтобы обеспечить самому должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального существования".

По мнению Верховного суда, приставы обязаны до начала списания выяснять, сколько останется должнику на жизнь. Фото: Сергей Михеев

Величина прожиточного минимума по Нижегородской области за IV квартал 2019 года для пенсионеров составляла 8037 рублей, для детей - 9800 рублей. Таким образом, после вычетов доход его семьи, состоящей из четырех человек, с учетом пенсии супруги оказывался равен сумме существенно ниже прожиточного минимума.

Надо подчеркнуть, что Верховный суд не первый раз разбирая спорную ситуацию, разъясняет, сколько можно списывать денег у должника и какие его счета являются неприкосновенными для приставов. Так, недавно Судебная коллегия по гражданским делам ВС отменила решения судов в Оренбурге. Там приставы на протяжении шести лет снимали деньги со счета должника. Но должник оказался ветераном боевых действий и получал ветеранскую пенсию на счет в банке. О том, что у него списываются именно ветеранские деньги, гражданин поставил в известность судебных приставов. И потребовал вернуть все, что те забрали с его счета за шесть лет. Но оренбургские суды посчитали, что у приставов нет обязанности выяснять вид денежных средств, а вот Верховный суд РФ с подобным выводом категорически не согласился.

КС РФ не один раз говорил о том, каков должен быть размер удержания из доходов должника

Напомним, что приставы после суда заводят так называемое исполнительное производство на должника и начинают искать его счета и имущество. Рассылают запросы в банки. И если финансовое учреждение ответит, что счет у должника существует, то пристав начинает списывать с него деньги. Но далеко не все должники знают, что есть так называемые неприкосновенные деньги, трогать которые приставы права не имеют несмотря ни на какие решения судов. По мнению местных судов, приставы не должны выяснять вид счета и целевое назначение денег. А вот Верховный суд, сказал, что у гражданина нет обязанности предоставлять документы о том, какие доходы приставам трогать можно, а какие - нет. Пристав сам обязан выяснять вид счета и целевое назначение денег. Это обязанность не банка, и не должника, а именно судебного пристава.