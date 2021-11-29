Всех иностранцев обяжут сдавать фото и отпечатки пальцев

МВД России с 29 декабря 2021 года начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства. Накануне министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил приказ, в котором подробно прописаны все эти процедуры. Кто, где, как и когда станет фотографировать, проверять здоровье и собирать отпечатки пальцев у гостей нашей страны.

Изменения в закон о правовом положении иностранных граждан и в Закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ" были внесены летом текущего года. Они обязывают мигрантов проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и последующую биометрическую идентификацию, а также медицинское освидетельствование.

Иностранные граждане, прибывшие в Россию для трудовой деятельности, будут обязаны проходить все эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда. Аналогичный порядок станет применяться при обращении гостей с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Иностранцев, прибывших в нашу страну без цели устроиться на работу, но на срок более 90 дней, также обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им будет дано на это те самые 90 дней со дня въезда. Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат.

Трудовые мигранты обязаны будут в течение 30 дней пройти в медорганизациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркозависимости. В случае уклонения от выполнения этих требований срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности их пребывания в России.

Новации повысят санитарно-эпидемиологическую безопасность и раскрываемость преступлений

Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование надо будет пройти один раз, а медосвидетельствование - при каждом новом въезде в Россию.

От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Республики Беларусь и иностранцы в возрасте до 6 лет.

В случае невыполнения иностранными гражданами требований по прохождению дактилоскопической регистрации, фотографированию и медосвидетельствованию сроки их временного пребывания в России будут сокращены. В случае отказа выехать за пределы РФ они будут депортированы.

Отмечается, что реализация указанных процедур будет способствовать повышению санитарно-эпидемиологической безопасности, так как медобследование предусматривает тестирование, в том числе и на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, нововведение сформирует информационные массивы дактилоскопических данных, необходимых для контроля за иностранными гражданами, а также повысит раскрываемость преступлений.

Ранее сообщалось, что в перспективе МВД России планирует кардинальным образом изменить порядок въезда в Россию мигрантов. Обязательные для трудоустройства в нашей стране процедуры - дактилоскопию, медосмотр и другие - иностранцы станут проходить в своих странах еще до въезда к нам. А в Россию они приедут уже с готовым пакетом документов.