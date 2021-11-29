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Рубрика: В мире

Вучич: Россию пытаются политически выдавить с газового рынка Европы

Россию пытаются выдавить с газового рынка Европы. Об этом в эфире Pink TV заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Он отметил, что сейчас странам ЕС не хватает 70 миллиардов кубометров газа. И 55 миллиардов должно идти через "Северный поток-2". Но из-за давления со стороны США Еврокомиссия попытается затянуть процесс сертификации, и эксплуатация газопровода может начаться не раньше следующей весны.

В Сербию голубое топливо поступает через Болгарию из "Турецкого потока". "Есть откуда получить газ", - сказал Вучич и поблагодарил президента России Владимира Путина за хорошую цену - 270 долларов. При такой цене за полгода удастся сэкономить 300 миллионов евро. "И гарантирую вам, у нас будет самая низкая цена в Европе, не считая членов СНГ", - добавил политик, слова которого приводит РИА Новости.

В мире Европа Сербия Газопровод "Северный поток-2"

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