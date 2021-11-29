Вучич: Сербия сэкономила миллиард долларов на низкой цене газа из России

Сербия сэкономила миллиард долларов благодаря низкой цене на российский газ. Об этом в эфире сербского телеканала Pink заявил президент республики Александр Вучич.

По словам политика, установить такую цену удалось с помощью нефтяной формулы, которая при цене нефти в 82-83 доллара за баррель позволяет платить около 270-275 долларов за 1 тысячу кубометров газа.

"Я благодарю Путина за то, что он уважал интересы Сербии и предоставил нам такую цену на шесть месяцев. Это успех? Это экономия для граждан не менее миллиарда! Молдавия довольна 410 долларами, а у нас цена несравнимо лучшая, и я не должен быть доволен?", - сказал Вучич.

Также президент Сербии добавил, что через полгода он проведет новую личную встречу Владимиром Путиным.