За год число операций по оплате картами "Мир" транспорта выросло в 2,5 раза

За 10 месяцев 2021 года россияне 796 млн раз оплатили проезд в транспорте с помощью карт "Мир" - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Если в январе 2021 года граждане оплатили нацкартой транспорт 53 млн раз, то в октябре уже почти 101 млн.

Оплату банковскими картами проезда в транспорте предлагают все три крупнейшие платежные системы, которые действуют в России: Visa, Mastercard и "Мир". Кешбэк при бесконтактной операции - 20 руб., при транзакции с использованием карты - 10 руб. (тарифы в Москве и Московской области), по России в разных городах кешбэк составляет 4-27 руб.

Держатели карт Visa скидок не получают, но становятся участниками розыгрыша 1-100 тыс. руб. Как уточнили в пресс-службе Visa, акция действует по всей России. В Mastercard условия акций бывают различные, в том числе и 100% кешбэк. В разное время проводились акции с предложениями "поездки за 1 рубль", "каждая 5-я поездка бесплатно", отметили в пресс-службе платежной системы.

Безналичная оплата удобна и для пассажиров - проезд можно оплатить в одно касание, и для перевозчиков - время на посадку сокращается. "По федеральному закону N 45-ФЗ при оплате электронными средствами платежа нужно мгновенно выдавать кассовый чек. Поэтому все приборы-считыватели должны выдавать контрольно-кассовые чеки, причем установленного образца, - говорит президент Московского транспортного союза Юрий Свешников. - Поэтому сама по себе бесконтактная форма оплаты для перевозчиков не привела к существенному сокращению затрат времени на обслуживание пассажиров. Если бы не было необходимости выдавать билет, водитель тратил бы на каждого пассажира около 5 секунд. При выдаче чека время увеличивается до 45 секунд".

Законопроект изначально писался для стационарной торговли. Покупку билетов в движущемся транспортном средстве не учитывали. Однако не вся территория России покрыта устойчивой интернет-связью. Если, например, автобус едет между городами, карта может не считаться из-за отсутствия связи. К тому же контрольно-кассовый аппарат не будет передавать фискальные данные, замечает эксперт. "Мы с самого начала выступали за то, чтобы не применять требования закона к продаже билетов в салоне транспортного средства", - говорит он.

В ходе переговоров с заинтересованными ведомствами перевозчикам разрешили при продаже билетов в салоне автобуса в отдельных случаях вместо контрольно-кассовых аппаратов использовать бумажные билеты в рулонах. Но в конце смены данные всех проданных билетов должны заноситься в базы и передаваться в фискальные органы.

Тем не менее внедрение и распространение бесконтактных платежей на транспорте во многих городах стало приоритетной задачей, указала завотделом комплексного развития транспорта НИИ автотранспорта Татьяна Михеева.