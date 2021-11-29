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Рубрика: В мире

Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям

Текст: Юрий Когалов

Решение России оказать гуманитарную поддержку населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины продиктовано соображениями защиты прав человека и не противоречит Минским соглашениям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недовольство представителей ЕС этим шагом.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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Как обратила внимание дипломат, с начала конфликта на Украине Евросоюз неоднократно "демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями и закрывая глаза на их нежелание выполнять минский "Комплекс мер", ущемление законных прав и интересов неукраиноязычного населения страны". По словам Захаровой, такой подход не способствует продвижению политического урегулирования на Украине.

Между тем уже семь лет продолжается финансово-экономическая, транспортная и энергетическая блокада Донбасса украинскими властями, Киевом саботируется выполнение Минских соглашений, более того, не так давно в Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий силовое решение конфликта.

Все это вынудило Россию принять решение об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявила Захарова, это было сделано "по соображениям защиты прав человека, исходя из принципов и норм международного гуманитарного права и в порядке исключения". В соответствии с "Комплексом мер" Донбасс в рамках законодательства об особом статусе должен иметь право осуществлять трансграничное сотрудничество с регионами Российской Федерации, а центральные власти, т.е. Киев, должны ему оказывать в этом содействие. "В этом плане российские действия ни в коей мере не противоречат Минским соглашениям - в отличие от действий украинских властей, а также ЕС, который вместо гуманитарной помощи раздумывает о направлении киевским властям прямой военно-технической поддержки", - подчеркнула Захарова.

Фото: Reuters
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А вот в Германии и Франции, по ее словам, забыли о своих обязательствах как членов "нормандского формата" оказать техническую поддержку для восстановления сегмента банковской системы в затронутых конфликтом районах, создать международный механизм для содействия осуществлению социальных выплат. "Ни поддержки, ни международного механизма - нет и, видимо, не предвидится", - отметила дипломат.

Захарова призвала ЕС еще раз внимательно прочитать резолюцию 2202 (2015) СБ ООН, одобрившую минский "Комплекс мер" и приветствовавшую Декларацию лидеров "нормандского формата" в его поддержку, а также объективно изучить положение дел на Украине и воздерживаться от шагов и заявлений в ущерб процессу мирного политического урегулирования этого внутриукраинского конфликта.

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