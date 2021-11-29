Завершено следствие по делу блогера, осквернившим портрет ветерана

Завершено расследование дела блогера, справившего нужду на портрет ветерана войны. Дело поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС.

Напомним, 25 ноября 19-летний житель Московской области помочился на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова, снял это на видео и выложил в интернет.

Позже он запись удалил, но дело было возбуждено, отыскать его было несложно.

Суд заключил подозреваемого на время расследования под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.