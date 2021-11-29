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29.11.2021 19:51
Рубрика: Происшествия

Завершено следствие по делу блогера, осквернившим портрет ветерана

Текст: Владимир Баршев

Завершено расследование дела блогера, справившего нужду на портрет ветерана войны. Дело поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС.

Столичного треш-блогера поймали в Санкт-Петербурге

Напомним, 25 ноября 19-летний житель Московской области помочился на портрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова, снял это на видео и выложил в интернет.

Позже он запись удалил, но дело было возбуждено, отыскать его было несложно.

Суд заключил подозреваемого на время расследования под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие

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