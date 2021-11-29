Зеленский попросил пустить иностранных военных для учений на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о допуске иностранных войск в страну в 2022 году для участия в международных учениях. Об этом сообщает strana.ua со ссылкой на внутреннюю документацию парламента.

Как отмечается, документ зарегистрирован под номером 6359. Однако сам текст законопроекта еще не обнародован. Предполагается, что в нем речь идет об учениях Украина-НАТО.

Напомним, согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещено размещение иностранных военных баз. В связи с этим для допуска военных из-за рубежа каждый раз принимается специальный закон, который вносится в Раду президентом.

Так, в конце 2020 года был принят закон, разрешающий иностранным военным принимать участие в учениях на территории страны. В результате на Украине в этом году прошли совместные маневры с американцами, румынами, поляками и британцами.