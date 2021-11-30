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Американец получил огнестрельное ранение при попытке продать PS5

Текст:   Богдан Бобров
30.11.2021,  
15:25
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Даже спустя год после появления в продаже PlayStation 5 остается дефицитным товаром во всем мире. В округе Харрис, что в штате Техас, США, нехватка консолей привела к трагическим последствиям.

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Там 19-летний юноша выставил свою приставку на продажу в интернете, после чего согласился встретиться лично с потенциальным покупателем.

Но на встречу "клиент" пришел с пистолетом и попытался ограбить молодого человека. Примечательно, что, даже получив огнестрельное ранение, парень так и не выпустил из рук свою PS5.

Преступник скрылся с места происшествия ни с чем, сейчас его розыском занимается местная полиция.

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В России PlayStation 5 ни разу не поступала в свободную продажу. Крупные торговые сети реализуют небольшие партии исключительно по предзаказам, а цены у перекупщиков могут достигать 100 тысяч рублей, что почти в два раза превышает рекомендуемую производителем стоимость.

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