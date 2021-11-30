Американский эсминец Arleigh Burke возобновил операцию в Черном море

Американский ракетный эсминец Arleigh Burke покинул болгарский порт Варна и возобновил операцию в Черном море.

"От Арктики до Балтики и Черного моря USS Arleigh Burke доказал, что мы можем развернуться в любом месте и в любое время, - заявил командир эсминца Патрик Чепмен, которого цитирует военный портал USNI News. - Мы очень рады сыграть свою роль в укреплении наших отношений с союзниками и партнерами по НАТО и надеемся на продолжение сотрудничества".

В Минобороны России сообщили, что силы и средства Черноморского флота следят за действиями американского эсминца с управляемым ракетным оружием.

Два других корабля ВМС США- USS Mount Whitney и USS Porter - находились в Черном море в начале ноября, а затем направились в грузинский порт Батуми.

Напомним также, что эсминец Arleigh Burke в апреле присоединился к передовым военно-морским силам Европы, дислоцированным на военно-морской базе в испанском порту Рота.