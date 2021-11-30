Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение спроса на ипотеку

В 2026-2030 годах спрос на ипотеку в России может упасть, говорится в аналитической записке "Об оценке потенциального спроса на ипотеку", подготовленной департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

По мнению специалистов, после удовлетворения спроса на ипотеку на первичном рынке спрос будет расти за счет взросления и увеличения благосостояния младших поколений (250 тысяч семей в год).

"Это означает, что активное стимулирование спроса на ипотеку в ближайшие годы чревато резким падением спроса в 2026-2030 годы, что негативно скажется на рынке жилья и в строительном секторе", - говорится в записке.

Из-за быстрого роста цен на жилье в этом году показатели доступности ипотеки ухудшились. По данным аналитиков, сейчас в России 24 миллиона домохозяйств, способных обслуживать ипотеку, без учета регионов с наиболее низкой доступностью жилья. Если же цены вырастут на 10-20 процентов, количество таких домохозяйств резко снизится. Потенциал увеличения зависит, в том числе, от роста экономики страны и доходов граждан.

"Оценка максимального устойчивого уровня платежеспособного спроса с поправкой на возможный рост цен в ближайшем будущем находится в диапазоне 9-12 миллионов семей", - отмечается в документе.

Как считают аналитики, поддержание текущих темпов строительства в перспективе, вероятно, определит динамику спроса. Оптимальным они считают выдачу примерно 0,5 миллиона ипотечных кредитов в год на покупку в новостройках, что гораздо меньше, чем сейчас.