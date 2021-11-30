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30 ноября 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Работодателям организаций агропромышленного комплекса Российской Федерации от 22.11.2021 N 14-4/10/В-15324

Опубликован 30 ноября 2021 г.

На федеральном уровне заключено Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской Федерации на 2021-2023 годы между Общероссийским агропромышленным объединением работодателей "Агропромышленный союз России" и Общероссийской общественной организацией Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости (8 октября 2021 г., регистрационный N 15/21-23), размещено на официальном сайте Минтруда России (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций агропромышленного комплекса Российской Федерации, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения в Минтруд России работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков