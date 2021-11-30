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30.11.2021 10:43
Рубрика: Общество

Артефакты времен легендарного Синедриона раскопаны в Израиле

Текст: Денис Передельский
Фото: Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority Фото: Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority
Фото: Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority

Археологическая миссия Управления древностей Израиля обнаружила остатки крупного здания, которое было возведено во времена Синедриона - высшего законодательного еврейского органа, совета мудрецов, которые отправились в изгнание после падения Иерусалима около 2000 лет назад.

Фото: State University of San Marcos
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Как сообщает Управление древностей, находка была сделана в Явне, где проводятся масштабные полевые работы. Впервые в этом городе обнаружено промышленное здание, датируемое I-III веками нашей эры.

Датировку подтверждают артефакты. На полу здания было обнаружено несколько фрагментов керамической посуды, известной ученым как "мерные чаши". Это были меловые сосуды, которые олицетворяли религиозную чистоту. Такие чаши отождествляются с еврейским населением конца периода Второго Храма и II века нашей эры. Кроме того, в 70-ти метрах от здания найдено крупное кладбище.

"Мы столкнулись с десятками тщательно устроенных гробниц, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, - сообщили руководители раскопок Пабло Бетцер и Даниэль Варга. - Вероятно, это указывает на существование в древности какого-то "погребального общества" - некоего официального органа, который отвечал за захоронения".

На кладбище обнаружены в основном каменные саркофаги, но также найден свинцовый гроб. Судя по расположению кладбища, оно находилось за пределами города. Ученые пока не могут сказать, кто именно был похоронен на нем, на гробах нет этнических символов. Однако исторические записи позволяют предположить, что это были могилы еврейской общины. Некоторые из гробниц могли принадлежать мудрецам Явне.

Интересный факт: на поверхности гробниц было обнаружено более 150 стеклянных флаконов. Вероятно, они использовались для хранения ценных жидкостей, таких как ароматные масла. Примерно половина из этих флаконов были местного производства, а оставшиеся были импортированы из Александрии в Египте.

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