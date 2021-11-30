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30.11.2021 18:45
Рубрика: Экономика

Банк России прозрачно намекнул на новое повышение ключевой ставки

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику для обуздания высокой инфляции и может повысить через две с половиной недели ключевую ставку еще на один процентный пункт. По нередко высказываемому мнению ряда представителей крупного бизнеса, текущие высокие ставки в экономике мешают развитию предложения. Но для развития экономики важны "длинные кредиты", которые от ключевой ставки зависят не так сильно, заявила на инвестиционном форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!" глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Фото: Максим Чурусов/ТАСС Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Банк России на ближайшем заседании совета директоров 17 декабря рассмотрит несколько возможных решений по ключевой ставке. Их диапазон будет максимально широким: от нуля (ставка не изменится) вплоть до ее повышения сразу на один процентный пункт, рассказала Набиуллина. При этом она подчеркнула, что вариант сохранения ключевой ставки на ее текущем уровне - самый маловероятный.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Силуанов назвал главный "якорь" устойчивости экономики

Де-факто это очередной прямой намек ЦБ на то, что ключевая ставка вновь будет повышена. Банк России повышает ключевую ставку непрерывным циклом с весны из-за быстрого роста инфляции. За это время ставка поднялась с рекордно низких 4,25% до текущих 7,5% годовых. На последнем заседании в конце октября ставка была повышена на 0,75 процентного пункта.

При этом годовая инфляция в октябре составляла 8,1%, по итогам года ЦБ ожидает рост потребительских цен в промежутке 7,4-7,9%, причем, по словам Набиуллиной, ближе к верхней границе этого диапазона. В 2022 году ЦБ по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию к цели "вблизи 4%".

Откуда ставки растут

Денежно-кредитная политика ЦБ и планы по ее ужесточению привели на форуме к первой очной дискуссии Эльвиры Набиуллиной и бизнесмена, основателя РУСАЛа Олега Дерипаски (до этого она велась заочно и несколько односторонне, в основном через его телеграм-канал). По мнению бизнесмена, ЦБ денежно-кредитной политикой "двигает вниз кривую спроса", но нужно в первую очередь обеспечивать предложение. "Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция", - заявил Дерипаска. По его словам, нужно наращивать предложение и вливать деньги в логистику для более быстрого движения товаров. "Но никто не будет вкладываться, когда стоимость кредита прогнозируется на уровне 10% в начале следующего года", - считает Дерипаска.

Набиуллина согласилась с тем, что денежно-кредитная политика Банка России должна быть направлена и на рост предложения. При этом она подчеркнула, что в первую очередь денежно-кредитный инструментарий, которым располагает ЦБ, влияет все же на спрос.

Банк России рассчитывает, что в следующем году инфляция вновь вернется к отметке 4%

Также Набиуллина напомнила, что для полноценного расширения производства нужны "длинные кредиты", ставки по которым зависят не столько от ключевой ставки, а сколько от инфляционных ожиданий банков и финансовых рынков на ближайшие пять - десять лет. "Они в ставку по "длинным кредитам" закладывают премию по инфляции. Если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки выше", - сказала глава Банка России. Кроме того, если сам бизнес не вкладывает заработанную прибыль в инвестиции, то проблема, возможно, и не только в процентной ставке, добавила Набиуллина. По словам главы ЦБ, закрепить инфляцию на низком уровне можно за относительно короткий срок, но с инфляционными ожиданиями этого быстро сделать не получится.

Якорь бросать не будут

Устойчивый прогнозируемый федеральный бюджет и бюджетная политика - это "якорь" устойчивости экономики, заявил на форуме министр финансов Антон Силуанов. "Будут устойчивый прогнозируемый бюджет, бюджетная политика, уверен, что будет и доверие со стороны инвесторов, прогнозируемость многих макроэкономических параметров, таких как инфляция и курс. И это серьезный фактор для прогнозируемости и доверия", - сказал Силуанов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Орешкин назвал три сценария влияния штамма "омикрон" на экономику

По его словам, минфин видит собственную задачу в обеспечении сбалансированности бюджета и поддержке жесткой бюджетной политики, но денежно-кредитная политика Банка России при этом должна быть относительно мягкой для развития экономики за счет дешевого кредита. Это необходимо, чтобы стимулировать бизнес не за счет раздачи денег из федерального бюджета, поскольку длительная поддержка такого рода приведет к всплеску инфляции, вредному и для людей, и для бизнеса, подчеркнул Силуанов.

На экономику поставили штамм

Ситуация в мировой и российской экономике серьезно зависит от развития ситуации с коронавирусом вообще и его новым штаммом "омикрон" в частности, заявил на форуме помощник президента Максим Орешкин. По его мнению, новый штамм может повлиять на экономику в рамках трех сценариев.

Первый - "негативный". Он реализуется, если штамм будет быстро распространяться, тяжесть заболевания будет высокой, а существующие вакцины не будут с ним справляться.

Второй - "ложная тревога". Последний "нашумевший" штамм коронавируса носил название "дельта", но между этой буквой и "омикроном" в греческом алфавите еще много букв, и все они использовались для названий новых штаммов коронавируса, которые на общую ситуацию не повлияли, следует из слов Орешкина. "Они несли определенные риски, но о них мы быстро забывали", - сказал Орешкин.

Третий - "позитивный". Он, по словам помощника президента, реализуется при быстром распространении штамма при одновременно не очень тяжелом течении болезни при заражении им. Тогда он может вытеснить штамм "дельта" из популяции, ослабив коронавирус в целом, следует из слов Орешкина.

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