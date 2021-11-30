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30.11.2021 20:08
Рубрика: Экономика

Банкам запретят проставлять в договорах "галочки" за заемщиков

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Банкам будет запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Свое согласие на них заемщик должен будет подтвердить собственноручно. Такие поправки в законодательство вступают в силу 30 декабря.
Теперь заемщики получают так называемый период охлаждения в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если они были вынуждены приобрести их вместе с заключе- нием договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования. От нефинансовых услуг в большинстве случаев отказаться было нельзя. Фото: Олеся Курпяева/РГ Теперь заемщики получают так называемый период охлаждения в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если они были вынуждены приобрести их вместе с заключе- нием договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования. От нефинансовых услуг в большинстве случаев отказаться было нельзя. Фото: Олеся Курпяева/РГ
Теперь заемщики получают так называемый период охлаждения в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если они были вынуждены приобрести их вместе с заключе- нием договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования. От нефинансовых услуг в большинстве случаев отказаться было нельзя. Фото: Олеся Курпяева/РГ

Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Теперь законодательно запрещается типографическим способом ставить галочки напротив дополнительной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на них заемщик должен отразить сам.

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Кроме того, поправками устанавливается так называемый "период охлаждения" в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования. От нефинансовых услуг в большинстве случаев отказаться было нельзя.

Таким образом, период охлаждения для всех дополнительных услуг (это не только страхование, но и юридическое сопровождение, консультирование и т.п.) составит 14 календарных дней, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Перед предоставлением услуги все условия ее оказания (включая возможность отказа в последующие 14 дней) и ее стоимость должны быть отражены в заявлении на кредит и согласованы с заемщиком.

Заемщики смогут вернуть уплаченные за услугу (часто навязанную) деньги за вычетом фактически понесенных на дату отказа расходов, отмечает Дайнеко. "Для этого заемщик вправе подать кредитору заявление о возврате денежных средств. Кредитор будет обязан выплатить заемщику деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин", - добавляет эксперт.

Чаще всего при заключении кредитного договора предлагается (или навязывается) страхование: жизни или здоровья и от потери работы. "Принято считать, что с программой страхования стоимость кредита ниже, ввиду применения более низкой процентной ставки. Это не всегда так. Итоговая цена кредита со страховкой и без нее примерно одинаковая (в зависимости от размера разницы между ставками по кредиту в том или другом варианте). Разница исключительно в наличии страхования. Несмотря на то, что страхование позволяет получить более низкую процентную ставку, - это не способ экономии, поскольку стоимость страховки включена в кредит (задолженность в итоге больше)", - предупреждает Дайнеко.

Чаще всего при заключении кредитного договора предлагается страхование: жизни или здоровья и от потери работы

При этом саму по себе такую услугу нельзя воспринимать как зло, уточняет эксперт. "Страхование - это важный элемент разумной предусмотрительности, снижения рисков при кредитовании. Нередко программы страхования, предлагаемые вместе с оформлением кредита, грешат повышенной стоимостью и не самыми лояльными условиями при наступлении страхового случая. Но не запрещено оформлять страховой полис самостоятельно в одной из аккредитованных банком страховых компаний на лучших условиях или по более низкой стоимости", - рассказывает Дайнеко.

По ее словам, если договор кредитования уже оформлен со страховкой, можно написать заявление на возврат страховой премии в период охлаждения, одновременно предоставив в банк новый договор страхования. Это позволит оставить пониженный процент по кредиту и снизить размер общей задолженности, внеся выигранные от перестрахования деньги на погашение тела кредита. Законных оснований для отказа замены страховки нет. Положительная (то есть в пользу заемщика) судебная практика это подтверждает, говорит Дайнеко.

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