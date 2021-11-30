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30.11.2021 08:31
Рубрика: В мире

Барбадос вышел из-под власти британской короны и стал республикой

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Островное государство Барбадос официально стало парламентской республикой. Британская королева перестала быть главой государства, в должность президента вступила Сандра Мэйсон.

Фото: ARTHUR EDWARDS / POOL / AFP
Королева Елизавета II впервые вышла на публику с тростью

После официального вступления в должность нового главы государства в центре Бриджтауна прошел военный парад.

На церемонии присутствовал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

О том, что Барбадос превратится в парламентскую республику, в конце сентября объявила премьер страны Миа Мотли. До этого парламент единогласно поддержал поправки в конституцию, позволяющие Барбадосу выйти из Британского Содружества наций.

Барбадос - независимое государство в составе Содружества, возглавляемого Великобританией. Несмотря на то, что страна получила независимость еще в ноябре 1966 года, главой государства являлась британская королева, которую представлял генерал-губернатор (до последнего времени - Сандра Мэйсон).

Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна, на острове проживают около 300 тысяч человек.

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