Барбадос вышел из-под власти британской короны

Карибское государство Барбадос в день своей независимости, 30 ноября, официально вышло из-под власти британской короны и стало республикой. Первым президентом страны стала ее последняя генерал-губернатор Сандра Мэйсон. На церемонии инаугурации присутствовал принц Чарльз.

"Жители этого острова прокладывали свой путь с необычайной стойкостью с самых мрачных дней нашего прошлого и ужасающего зверства рабства, которое навсегда запятнало нашу историю", - сказал он в ходе торжественного обращения.

Произошедшее разрывает почти все колониальные узы, которые связывали Барбадос с Альбионом почти четыреста лет - с 1625 года. Формально страна получила независимость еще в 1966 году, но осталась членом Содружества наций, в которое входят Канада, Австралия, Индия и другие бывшие колонии, доминионы или протектораты Великобритании. Формальным главой всех стран Содружества является британский монарх, но в каждом из государств-членов он назначает своего представителя - генерал-губернатора, которого утверждают местные власти.