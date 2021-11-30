Государственную стратегию и практику борьбы с сахарным диабетом обсудят эксперты в рамках деловой программы "Здравоохранение в России - 2021". Мероприятие состоится 1 декабря 2021 года на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня". Организаторы - Фонд Росконгресс и Комитет Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья.

После завершения в 2012 году ФЦП "Сахарный диабет" Россия начала активно приближаться к лидирующим позициям мирового антирейтинга по количеству пациентов с диабетом. На сегодняшний день численность пациентов с СД увеличилась более чем в два раза.

"В нашей стране реализуется ряд федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Здравоохранение". Однако за рамками национального проекта оказалось такое массовое хроническое заболевание, как сахарный диабет. Сегодня наша страна занимает пятое место в мире по количеству пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет. Кроме этого, особую озабоченность вызывает тот факт, что на фоне заболевания COVID-19 смертность среди больных сахарным диабетом возросла на 22 процента. На экспертной площадке "Деловой России" ведется работа по разработке предложений по формированию нового федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", цель которого снизить смертность и инвалидизацию среди пациентов с сахарным диабетом. А реализация региональных "пилотных" проектов по лекарственному обеспечению позволит показать высокую эффективность инновационной лекарственной терапии", - отметил сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сопредседатель рабочей группы по разработке федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" Антон Данилов-Данильян.

В рамках сессии "Борьба с сахарным диабетом: государственная стратегия и практика" эксперты обсудят, какие меры по снижению бремени сахарного диабета сегодня предпринимаются в России и каков их вклад в достижение национальных целей, с какими вызовами сегодня сталкивается система оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом и каковы пути ее совершенствования, какие меры государственной поддержки будут способствовать улучшению доступа пациентов к инновационным методам терапии сахарного диабета, а также позволит ли федеральная программа по борьбе с сахарным диабетом решить данную задачу и каким образом.

Трансляция мероприятия будет организована на сайте проекта Фонда Росконгресс "Здоровое общество".