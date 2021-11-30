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30.11.2021 00:09
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил новый способ привлечь деньги во вклады

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8622)
Банк России предложил еще один способ повышения интереса граждан к банковским вкладам. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина осудила дискриминацию "старых" депозитов, по которым банки выставляют условия хуже, чем по новым, и анонсировала регуляторные изменения.

"Нам нужно сделать так, чтобы люди, бизнес, которые свои свободные ресурсы держат в банках, которые пользуются депозитами, делали это с максимальным удобством, и там не было бы искусственных барьеров. Мы считаем, что, когда человек переводит свои средства из одного банка в другой банк, на свой счет, такие операции должны быть бесплатными", - заявила Набиуллина на брифинге Ассоциации европейского бизнеса (цитата по "Интерфаксу").

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Набиуллина заявила о "сильном беспокойстве" ЦБ из-за инфляции в России

Она подчеркнула, что в этом случае речь идет о собственных средствах клиента. "Точно так же не должно быть дискриминации так называемых старых денег, когда ставки по вкладам для новых денег вкладчика более высокие. Это значит, что нужно перевести деньги, видимо, из другого банка, которые были наличными. Деньги на депозитах на эти ставки уже не распространяются. Это дискриминация старых и новых денег. На наш взгляд, здесь нужно будет вводить регулирование", - сказала Набиуллина.

Ранее об этой же проблеме заявляла зампред Банка России Ольга Полякова. Она уточнила, что вслед за ростом ключевой ставки банки действительно повысили ставки по вкладам, но выбрали для этого "своеобразные" и "дифференцированные" подходы. Помимо худших условий для "старых" вкладов она также упоминала и о том, что для получения более высокой доходности по вкладу предлагается вложить больше денег и купить различные дополнительные финансовые продукты - ненужные, но дорогостоящие. Не исключено, что и эта проблема будет решаться через изменения в законодательстве.

Полякова также предлагала создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. "Такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - заявляла она. По словам Поляковой, определять категории граждан, которые смогут пользоваться новой услугой, можно с помощью единой государственной информационной системы социального обеспечения, с инициативой о создании которой ранее выступило правительство.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках, по данным ЦБ, составила 7,16% годовых при ключевой ставке 7,5% и прогнозе регулятора по инфляции по итогам 2021 года в 7,4-7,9%.

Между тем

Набиуллина также пообещала сохранить жесткость в денежно-кредитной политике, поскольку Банк России беспокоит ситуация с инфляцией. "Она в два раза превысила нашу цель 4%. Мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", - сказала она. ЦБ последовательно повышает ключевую ставку с весны на фоне ускорения инфляции, процесс начался с рекордно низких 4,25% годовых. Годовая инфляция по итогам октября составила 8,1%, ЦБ и ранее уже давал довольно прозрачный намек, что ключевая ставка вновь может быть повышена на последнем в этом году заседании совета директоров Банка России 17 декабря.

Инфляция растет по всему миру, ряд центробанков (например, ФРС США и Европейский ЦБ) остаются приверженцами мягкой денежно-кредитной политики, поскольку считают, что рост потребительских цен связан с временными факторами и монетарного ужесточения не требует. Набиуллина заявила, что у Банка России здесь другая позиция. "У нас, так как выросли инфляционные ожидания, они выросли существенно, мы считаем, что это требует реакции денежно-кредитной политики. У нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период", - сказала глава ЦБ.

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