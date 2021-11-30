Число ипотечных кредитов в ноябре выросло

В первой половине ноября количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 15%. Такие данные приводит ДОМ.РФ.

По предварительной оценке, в начале ноября было выдано 58 тысяч ипотечных кредитов на 186 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в первой половине октября, в количественном выражении и на 11% в денежном.

Общая выдача по итогам ноября будет несколько меньше, чем в ноябре прошлого года, считают в Аналитическом центре ДОМ.РФ. Тогда на фоне беспрецедентно низких рыночных процентных ставок и действующей программы "Льготной ипотеки" под 6% наблюдался всплеск ипотечного кредитования. В то же время, выдача в ноябре 2021 года будет значительно больше, чем в ноябре "доковидного" 2019 года (на 22-33% по количеству и на 65-71% по сумме). Это значит, что рынок ипотеки не только восстановился, но и превысил докризисный уровень, считают эксперты.

"Мы видим, что спрос на ипотеку и жилье в России сохраняется на высоком уровне. Это обусловлено фундаментальной потребностью россиян в новом жилье. Напомню, что на одного человека в нашей стране приходится 27 кв. м площади жилья, в то время как в европейских странах - 40 и больше", - отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Росту спроса на жилье способствует и использование счетов эскроу, которые исключают появление новых обманутых дольщиков, считает он.

По итогам 2021 года выдача ипотеки, по оценке ДОМ.РФ, составит 1,8-1,9 млн кредитов на 5,4-5,5 трлн рублей, что на 4% больше аналогичных показателей предыдущего года в количественном выражении и на 23% в денежном. В 2020 году ипотека достигла исторического максимума - 1,8 млн кредитов на 4,4 трлн рублей, а ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн рублей (около 9,5% годового ВВП).