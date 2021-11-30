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30.11.2021 23:20
Рубрика: Экономика

Денис Мантуров рассказал сенаторам о планах Минпромторга

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Столичный выпуск № 272(8623)
Аграрии получат "бессрочные" места на розничных рынках, фонды развития промышленности появятся во всех регионах, а будущих специалистов снова начнут обучать на производствах. Об этом 30 ноября в Совете Федерации во время "открытого диалога" с сенаторами рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам Мантурова, в условиях растущих банковских ставок крайне актуальным становится развитие не только федерального Фонда развития промышленности, но и аналогичных организаций на уровне субъектов Федерации. "На сегодняшний день это направление поддержали 72 региона и создали свои фонды помимо федерального. Мы вместе с ними профинансировали 148 проектов", - сказал министр.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В пяти фондах пока нулевой баланс, а восемь регионов такие структуры пока не сформировали. В 2021 году было 52 заявки на создание промышленной инфраструктуры с общим объемом 9,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2022-й заложено 3,7 млрд рублей, а в 2023 и 2024 годах - по 3,3 млрд рублей. "Очень рассчитываем на возможности сенаторов повлиять на региональные власти, чтобы такие институты развития были созданы в оставшихся субъектах", - подчеркнул Мантуров.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров обратил внимание министра на то, что за последние годы количество розничных рынков сократилось в 6,5 раза, их осталось около 900. "Регионы просят изменить ситуацию, изменить законодательство", - сообщил сенатор. По словам Мантурова, до конца года минпромторг внесет в правительство законопроект об упрощении работы розничных рынков. Согласно этому документу, сельхозпроизводители получат на них "бессрочные" места. "Надо сделать так, чтобы были созданы условия именно для тех, кто реально производит продукцию", - отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор от Костромской области Сергей Калашник напомнил, что в его регионе хорошо развито ювелирное производство, но мастерам трудно выйти на международный рынок. "Есть современное оборудование и избыточные мощности даже, но при этом по объему экспорта ювелирных изделий Россия занимает 37-е место в мире с 130 млн долларов, а первые места занимают Индия и Китай с 13 млрд долларов", - констатировал парламентарий. По мнению законодателя, проблема отчасти состоит в том, что минфин курирует оборот драгметаллов, а минпромторг - торговлю ими. Мантуров в ответ подчеркнул, что его ведомство не хочет отдавать свои полномочия, но компромисс найден. "В части производства и огранки мы готовы взять кураторство отрасли на себя", - заверил он.

Сельхоз произ водители получат на розничных рынках "бессрочные" места

По мнению сенатора от Амурской области Ивана Абрамова, чаще всего студентов колледжей обучают по старым программам и на устаревшем оборудовании. Он предложил создать современные центры на базе производств, где применяются высокие технологии. Совместно заниматься этим согласились минпросвещения и некоторые участники рынка. "Мы договорились за три года создать 40 новых центров, они в том числе будут на базе существующих техникумов и колледжей", - заявил Мантуров.

Экономика АПК Правительство Минпромторг Законодательная власть Совет Федерации

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