Директора школ России и Беларуси объединились в ассоциацию

Открылся учредительный форум, посвященный интеграции ресурсов начального, основного и среднего общего образования России и Беларуси. В нем принимают участие директора российских и белорусских школ, имеющих значительные достижения в организации учебно-воспитательного процесса и высокий авторитет в образовательном пространстве двух стран.

"Мы активно развиваем наше сотрудничество с Беларусью в сфере образования. Одно из ключевых направлений - интеграция наших образовательных ресурсов, важно также и то, что педагоги и руководители школ объединятся в Ассоциацию. Это станет еще одной площадкой для трансляции самых эффективных педагогических практик и методических решений", - сказал первый замминистра просвещения Александр Бугаев, открывая встречу.

К слову, прямо на форуме было принято Положение об Ассоциации руководителей школ России и Беларуси, определены направления ее деятельности. Руководители школ делились своими идеями по развитию проекта, высказали предложения по организации совместной работы в условиях модернизации системы среднего общего образования и цифровизации.

Справка "РГ"

Инициаторами создания Ассоциации от российской стороны стал Интердом имени Е.Д. Стасовой, от белорусской стороны - Гимназия № 1 имени Ф. Скорины Минска совместно с Академией последипломного образования Министерства образования Республики Беларусь.