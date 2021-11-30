"Единой России" исполняется 20 лет

Первого декабря исполняется 20 лет партии "Единая Россия". Это знаковый юбилей и для нашей партии, и для всей нашей страны. Но чтобы лучше понимать его значение, нельзя забывать, что история создания партии началась раньше, ведь ее истоки связаны с созданием в 1999 году межрегионального движения "Единство" ("Медведь"). Когда В.В. Путин сказал на III съезде "Единой России" в 2003 году, что четыре года назад голосовал за нашу партию, - речь шла именно о "Единстве".

От "Единства" к партии большинства

Создание "Единства", а также других политических сил - учредителей партии "Единая Россия" - движений "Отечество" и "Вся Россия" - произошло в исключительно сложный, критически важный период отечественной истории, когда страна фактически была на грани развала. Люди не знали, что будет дальше. К сожалению, борьба сформированных ранее политических сил в большей степени углубила общественно-политический кризис, чем создала условия для его преодоления. Эксперты, и не только зарубежные, вполне серьезно обсуждали вопрос, сохранится ли страна.

Знаком изменения ситуации стал новый курс российской власти, связанный с именем В.В. Путина и его решительными действиями. Создание блока "Единство" и его последующий успех на парламентских выборах показали и стремительно растущую поддержку нового курса, и общественный запрос на его продолжение и развитие.

Главным для нас стало исключение угрозы распада страны, восстановление и упрочение ее единства, создание эффективной системы власти, способной точно выполнять задачи, поставленные В.В. Путиным. В нашей работе в парламенте, в регионах, в федеральных органах исполнительной власти, в том числе в МЧС России и МВД России, формировались традиции будущей "Единой России".

В третьем созыве Государственной Думы в коалицию с фракцией "Единство" вошли фракция "Отечество - Вся Россия" и депутатские группы "Регионы России" и "Народный депутат". В результате в российском парламенте впервые появился мощный центристский союз, который обеспечил принятие законов, внесенных президентом или разработанных по поручению президента Путина. Это был уникальный опыт коалиционного парламентского большинства, который показал необходимость формирования более устойчивой структуры, чем просто коалиция, показал необходимость выстраивания взаимодействия конструктивных сил не только в стенах парламента, но и за его пределами.

12 апреля 2001 года С.К. Шойгу и Ю.М. Лужков публично обозначили такую задачу - создание объединенной политической силы. "Единство" и "Отечество" дали старт дальнейшим процессам политической интеграции. В июле был учрежден "Союз общественных объединений "Единство" и "Отечество", в октябре к нам присоединилось движение "Вся Россия", а 1 декабря 2001 года союз был преобразован в политическую партию.

Ключевым условием реализации национальных проектов является политическая стабильность. Это особенно важно на фоне глобальных экономических и социальных потрясений

Большой вклад в строительство новой партии внесли представители всех объединений-учредителей. Формирование центральных структур и региональных отделений, подготовка к выборам в Государственную Думу координировались сопредседателями Высшего совета - С.К. Шойгу, на которого было возложено руководство Советом, а также Ю.М. Лужковым, М.Ш. Шаймиевым и Б.В. Грызловым. По итогам этой работы мы в 2003 году вместе возглавили и федеральный список партии.

Сейчас, через два десятилетия, может показаться, что процесс создания партии был достаточно простым и беспроблемным. Это не так. Создание партии произошло только после того, как разные - и более того, ранее конкурировавшие между собой - политические силы проявили себя в совместной работе, добились реальных результатов. Хотя партия "Единая Россия" в 2003 году была новой, молодой силой, избиратели знали, за кого голосуют, знали результаты нашей предыдущей работы, и главное, видели, что мы - партия президента.

По итогам выборов 2003 года "Единая Россия" стала партией большинства. Это знаковое событие закрепило преодоление общественно-политического раскола, тормозившего развитие страны на протяжении целого ряда лет. Наша партия получила больший процент голосов, чем на предыдущих выборах "Единство" и "Отечество" вместе. "Единая Россия" не только подтвердила, но и укрепила свой статус центра политического притяжения и принятия важных решений.

От целей к ценностям

Результаты выборов потребовали новой организации деятельности Государственной Думы. Начиная работу в четвертом созыве Государственной Думы, "Единая Россия" заявила, что принимает на себя всю полноту ответственности за принятие федеральных законов. Такая партийная ответственность была новым явлением в парламентской истории России, и она стала фактором политической стабильности и дальнейшего социально-экономического развития.

Реализуя задачи, поставленные президентом, "Единая Россия" своей продуктивной работой обеспечила создание современного законодательства России, заложила основы дальнейшего развития законотворческого процесса. Еще в ходе избирательной кампании партия четко и открыто дала понять, что не намерена предлагать и поддерживать изначально невыполнимых, популистских обещаний, но те обещания, которые даны, будут выполнены. "Единая Россия" смогла существенно ускорить темпы законотворческой работы и одновременно повысить эффективность работы федерального парламента.

Вслед за победой на федеральных выборах "Единая Россия" продолжила укреплять свои позиции в субъектах Федерации, как на выборах региональных руководителей, так и на выборах региональных законодательных собраний. "Единая Россия" стала правящей партией в стране не только на федеральном, но и на региональном уровне. Люди поддержали партию президента Путина, и эта поддержка обеспечила рост после выборов.

Безусловно, новые результаты на выборах были связаны с новыми подходами к кадровой политике. Свою роль в развитии партийных организаций в регионах и на местах сыграли и система современной партийной учебы, и институт сторонников партии, и реализация принципа "одна первичка - один избирательный участок", и соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями. Отмечу, что в четвертом созыве были заложены и некоторые подходы к формированию партийно-парламентских структур, которые сохраняются и сегодня. Это в том числе внутрифракционные группы, которые помогли организовать работу многочисленной парламентской фракции. Создание групп было решением чисто организационного плана, не ставившим под вопрос единство фракции и тем более единство партии.

К укреплению единства партии имела прямое отношение программная работа, проведение внутрипартийных дискуссий. Мы никогда не ставили задачу жестко привязать нашу программу к той или иной разновидности идеологий, описанных в учебниках. То, что в нашей партии были, есть и будут сторонники разных точек зрения и искусственного единомыслия мы создавать не намерены, было понятно изначально. Однако, когда некоторые внутрипартийные обсуждения - был такой момент - начали выходить на "предложения", ставившие под вопрос партийное единство в пользу неких "крыльев", пришлось напомнить, что "медведям крылья не нужны".

Считаю правильным, что наша программно-идеологическая работа всегда была увязана с обсуждением практических задач государственной политики, конкретных законопроектов. Преодолевая сложившееся в российской политике 1990-х годов представление о том, что "левые" и "правые" должны находиться исключительно в состоянии конфликта, мы подчеркнули, что задачи социального развития и экономического роста не должны противопоставляться друг другу. Существенную роль в развитии идейных подходов партии сыграли политические клубы "Единой России" - социально-консервативный, либерально-консервативный, государственно-патриотический - процесс их развития начался в 2005 году. Уже по названиям этих клубов, в принципе, можно судить, что особое внимание партии всегда привлекала консервативная идея, и важно подчеркнуть, что те ценности умеренного консерватизма, о которых сказал В.В. Путин в валдайской речи в 2021 году, - были и остаются наиболее близки "Единой России".

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юрий Политов

Политика в масштабе страны и регионов

Среди приоритетных направлений работы, которыми запомнился четвертый созыв Государственной Думы, особое место заняла политическая реформа. Необходимо было создать условия, чтобы не повторился коллапс государственных и общественных институтов, чтобы государство всегда имело прочную поддержку и возможности твердо ответить на любые угрозы и вызовы. В числе таких условий было усиление политических партий и усиление взаимодействия центра и регионов. Еще одним условием стало расширение возможностей диалога и взаимодействия власти и общества по решению конкретных задач, активным участником этого процесса стала Общественная палата.

В результате принятых нами решений партии, и прежде всего сама "Единая Россия", стали нести большую ответственность за губернаторов, которые были выдвинуты партией и получили партийную поддержку. Не забудем, что в ряде случаев "Единая Россия" поддерживала кандидатуры губернаторов, которые состояли в других партиях. Без этого современная политическая система, возможно, была бы иной и в любом случае менее конкурентной. Добавлю, что долгое время мы были практически единственной партией, серьезно участвовавшей в муниципальных выборах и работе на уровне местного самоуправления в масштабах всей страны.

Политическая стабильность, укрепление гарантий правового, политического, экономического единства страны - стали условиями, которые позволили ставить и решать новые задачи. Напомню, что за время с 2000 года, когда начал работать третий созыв Государственной Думы, до 2007 года, в котором завершились полномочия четвертого созыва, реальные доходы населения возросли более чем вдвое. Стали иными - мощными и современными - наши Вооруженные силы, четко обозначился курс на их дальнейшую модернизацию, на обеспечение готовности защитить страну от любых форм агрессии.

Мы добились повышения внимания федеральной исполнительной власти к территориальному развитию, обеспечивая увеличение региональных и муниципальных бюджетов, а также федеральных инвестиций в развитие территорий. Проведение партийных съездов за пределами столицы помогло усилить этот вектор нашей работы. В 2005 году на съезде в Красноярске были приняты решения, посвященные развитию Сибири и Дальнего Востока. В 2006 году на съезде в Екатеринбурге - решения, посвященные развитию Урала, и тогда же были утверждены первые партийные проекты "Единой России". Именно четвертый созыв стал для нас периодом запуска проектного подхода, включившего как работу по реализации национальных проектов, так и осуществление партийных проектов в масштабе страны и регионов. В 2006 году, встречаясь с депутатами фракции, В.В. Путин назвал национальные проекты "прежде всего проектами "Единой России": "По сути своей, ваши идеи, ваши требования к правительству, ваши установки были положены в основу этих национальных проектов". Оценка, данная главой государства, еще раз подчеркнула, на задачи какого масштаба наша партия обязана ориентироваться.

Партийное участие в реализации национальных проектов стало для нас прямым поручением, системой приоритетных задач, направленных на повышение качества жизни граждан России. Заявленные в 2005 году проекты в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства, развития агропромышленного комплекса в 2006 году были дополнены демографическими инициативами. Наша партия в бюджетном, управленческом, законодательном плане обеспечила осуществление и дальнейшее развитие программы материнского капитала. В сфере борьбы с бедностью, наряду с поддержкой создания новых рабочих мест, повышения пенсий и пособий, партия последовательно проводила курс на повышение минимального размера оплаты труда.

Подчеркну, что позитивные результаты стали возможными только после того, как был наведен порядок в бюджетной политике. Исключение бюджетного популизма, наведение порядка в бюджетной сфере расширило ресурсы финансирования инфраструктурной политики, политики экономического роста. При нашем участии и в результате партийных инициатив стало возможным создание институтов развития, возвращение в экономическую жизнь промышленной политики и инструментов планирования. В целом речь шла о повышении роли государства в обеспечении экономического роста и социального развития.

Бюджет - на результат

Нашим депутатам пришлось противостоять не только любителям необеспеченных расходных обязательств, но и сторонникам чисто бухгалтерского подхода к бюджету. Для нас же было важно, чтобы бюджет был ориентирован на результат. Уже в 2005 году мы добились от исполнительной власти пересмотра макроэкономических показателей на следующий год - по нашему мнению, заниженных, что и подтвердилось на практике. Тогда позиция нашей партии обеспечила рост финансирования социальных задач и инвестиций в экономику, обеспечила создание Инвестиционного фонда.

Наша партия смогла повысить внимание органов власти к задачам поддержки сельского хозяйства и сельских территорий, добилась реализации и сохранения программы развития агропромышленного комплекса. Не случайно Аграрная партия впоследствии присоединилась именно к "Единой России". В ряде случаев пришлось достаточно жестко спорить с теми представителями финансового блока, кто считал поддержку АПК периферийным направлением. В этой области, как и во всех других, мы неуклонно добивались, чтобы наши партийные взгляды и позиции стали взглядами и позициями правительства России.

Серьезной проблемой, потребовавшей мобилизации экспертного и организационного потенциала "Единой России", была корректировка реализации закона о льготных выплатах в 2005 году. Задача была более чем сложной, потому что в разных регионах избрали разные варианты этой реализации. Тем не менее ошибки на местах были достаточно оперативно исправлены, что позволило снять общественное напряжение. Партия показала, что умеет исправлять чужие ошибки и недоработки своих коллег.

О тех результатах, которых добилась партия к завершению четвертого созыва Государственной Думы, наиболее ярко говорит согласие В.В. Путина возглавить список "Единой России" на очередных парламентских выборах. Для партии это решение национального лидера стало высокой честью и высокой оценкой. А в 2008 году В.В. Путин - на тот момент председатель правительства - стал председателем партии. "Единая Россия" проявила себя как политическая сила, достойная того, чтобы ее возглавил национальный лидер. План Путина стал нашей программой действий.

"Единая Россия" не только подтвердила, но и укрепила свой статус центра политического притяжения и принятия важных решений

Гарантируя и обеспечивая продолжение курса, который обозначил В.В. Путин, "Единая Россия" поддержала действия президента России Д.А. Медведева. Именно в этот период нашей стране пришлось формировать ответ на глобальный финансово-экономический кризис и его последствия. Кризис, вызванный бездумной и эгоистической политикой американских элит, не обошел стороной ни одно государство мира. И если бы в нашей стране не было партии Путина, не было парламентского большинства "Единой России", не было результатов нашей предыдущей работы, создавшей "подушку безопасности", - кризис ударил бы по России гораздо сильнее. В Государственной Думе мы приняли дополнительные меры, чтобы обеспечить необходимую оперативность законотворческой и контрольной антикризисной работы, при этом сохранив все полномочия парламента за парламентом. Одним из направлений, где активизация партийной работы была связана с противодействием глобальному кризису, стала евразийская экономическая интеграция на постсоветском пространстве - процесс, открывающий возможности к развитию интеграции на пространстве Большой Евразии.

За открытый диалог с обществом

На фоне общегосударственной антикризисной работы на иной уровень вышло партийно-общественное взаимодействие. В 2011 году по инициативе В.В. Путина, прозвучавшей на партийной межрегиональной конференции, был создан Общероссийский народный фронт. Совместная работа "Единой России" и других объединений - участников ОНФ привела к широкому включению его представителей в наш избирательный список. Лидером нового списка - а в следующем году и председателем партии - стал Д.А. Медведев.

Наступивший этап работы был связан не только с преодолением последствий экономических потрясений, но и с новыми политическими вызовами. Были приняты решения по дальнейшему развитию политической системы, включавшие расширение возможностей для создания партий. Были созданы дополнительные площадки диалога между нашей партией и другими, в том числе непарламентскими, политическими силами, одной из таких площадок стала "открытая трибуна" в Государственной Думе. Расширяя возможности политического диалога и конкуренции, "Единая Россия" не изменила своим принципам, твердо поддерживая действия президента и председателя правительства, противостоя любым попыткам раскачать ситуацию в стране. Это было серьезное испытание, но партия его выдержала. Парламентское большинство "Единой России", сократившееся по итогам выборов 2011 года, вновь стало конституционным большинством в 2016 году. Партия, список которой вновь возглавил Д.А. Медведев, одержала победу как по общефедеральному округу, так и практически во всех одномандатных округах.

Вне всяких сомнений, высокий результат нашей партии на выборах был напрямую связан с нашей позицией по главным внешнеполитическим вопросам. Реакция на вооруженный переворот в Киеве, противостояние нелегитимным санкциям, беспрецедентным попыткам давления на Россию и, конечно, осуществление воли народа, возвращение Крыма и Севастополя в состав России - стали моментом истины для каждой российской политической силы, для каждого российского политика.

Страна смогла успешно противостоять как военным, так и невоенным угрозам благодаря решениям, принятым и реализованным ранее силами "Единой России" под руководством В.В. Путина и Д.А. Медведева. Эти стратегические решения получили продолжение, прежде всего, в национальных целях и стратегических задачах развития, определенных Указом Президента России в 2018 году.

В целом, период 2014-2016 годов стал временем продуктивной совместной работы всех парламентских партий, и главную роль в ее координации играла "Единая Россия". Благодаря "Единой России" эта совместная работа получила продолжение и в дальнейшем. Не только наши коллеги по Государственной Думе, но и российское общество видят, что из всех партий именно "Единая Россия" продолжает вносить наибольший вклад в решение задач развития страны, в помощь людям, в противостояние новым угрозам. На выборы 2021 года наша партия вышла с Народной программой, подготовленной вместе с нашими избирателями под руководством председателя партии Д.А. Медведева - и одержала победу.

Избиратели вполне отдают себе отчет о деятельности оппозиционных партий и хотят видеть новые лица в парламентской оппозиции. Наблюдая за ее переформатированием, мы готовы к межпартийному диалогу на конструктивной основе.

Курс президента - курс партии

Современный этап истории нашей страны ставит перед "Единой Россией" новые задачи. Ключевым условием решения каждой из них, достижения успеха в реализации национальных проектов является политическая стабильность, которую обязана укрепить и гарантировать наша партия. Это особенно важно на фоне глобальных экономических и социальных потрясений и в связи с нарастающим стремлением зарубежных оппонентов раскачать ситуацию, посеять недоверие и неуверенность.

Сплоченность нашей партии, нашего общества должна стать ответом на любые провокации и попытки давления. Гарантируя политическую стабильность, наша партия обеспечит результативное взаимодействие государства и общества, парламента и исполнительной власти, центра и регионов. Обеспечит и укрепит единство нашей страны. И мы добьемся поставленных целей.

"Единая Россия" создавалась как партия Путина. Такой она и будет!