Эксперты прогнозируют рост инвестиций в недвижимость

В 2021 году объем инвестиций в недвижимость должен составить около 300 миллиардов рублей, рост по сравнению с прошлым годом - на 17 процентов. Это рекордные объемы вложений в недвижимость, сообщили эксперты Knight Frank.

Директор департамента по инвестициям и управления активами Knight Frank Сергей Кузичев считает, что это результат снятия практически всех ограничений и отсутствие жестких мер, как в начале пандемии. В структуре инвестиций по России в 2021 году прогнозируется лидерство площадок под девелопмент. Их доля - 63 процента от общего объема (в 2020 году 49 процентов). На втором месте - офисная недвижимость с 13 процентами, на третьем - склады (12 процентов).

По данным CBRE, по итогам 9 месяцев 2021 года объемы вложений в эту отрасль составили 281 миллиард рублей. По мнению Владимира Щекина, совладельца Группы "Родина", на активность застройщиков повлияла не только пандемия, но и стимулирующие программы государства. "Благодаря снижению ставок по ипотеке спрос на новостройки побил все рекорды, что косвенно сказалось и на вторичном рынке", - полагает он. К сентябрю, по данным ЦБ РФ, банки выдали участникам долевого строительства 1,3 триллиона рублей в виде ипотечных кредитов. Фактически это инвестиции в жилищное строительство.

"Тренды 2022 года будут определяться, на мой взгляд, векторами экономической и денежно-кредитной политики государства, а также некоторой "подстройкой" экономики под новые условия, вызванные пандемией, - пояснила "РГ" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. - Мы видим, что экономическая активность постепенно восстанавливается, растет спрос на складскую недвижимость из-за расширения сектора онлайн-продаж и офисную недвижимость из-за низкой девелоперской активности в прошлые годы. Вероятно, интерес к этим форматам продолжит увеличиваться, особенно в сегменте складской недвижимости. А вот инвестиции в покупку участков под жилищное строительство, вероятно, плавно начнут снижаться. Ажиотажный спрос на жилье у конечных покупателей завершился".

По словам эксперта, в следующем году, вероятнее всего, спрос будет сохраняться на среднем уровне (не превысит средние значения соответствующих показателей 2018-2021 годов). Однако для противодействия разгоняющейся инфляции Центробанк регулярно повышает ключевую ставку, и это ведет к ослаблению активности покупателей на первичном рынке жилья из-за повышения стоимости ипотеки. Более того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы 16 ноября заявила, что в следующем году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3 процента. А это отразится на величине ставок по кредитам (в том числе ипотечным). Поэтому, как считает Надежда Коркка, стоит ожидать их удорожания, что негативно скажется на спросе в 2022 году.

В долгосрочной перспективе спрос на жилье будет высоким

На фоне рекордного интереса девелоперов к инвестированию в недвижимость стоит ли людям активнее вкладывать свободные средства в покупку квартиры или склада, а может, и офисного помещения, чтобы потом сдавать в аренду? "Вложения в недвижимость - самый популярный и понятный вид инвестиций для непрофессионалов, - полагает Владимир Щекин. - Квартира - это понятный актив, который можно использовать по назначению самому, сдавать в аренду или перепродать. Спрос на жилье, особенно новое и качественное, будет оставаться высоким в долгосрочной перспективе из-за миграции россиян в крупные города и на фоне ветшания старого жилого фонда. Для инвестиций лучше всего подходят двухкомнатные квартиры, рассчитанные на молодые семьи, а также однокомнатные (в том числе студии), которые можно сдавать в аренду".

"В отличие от банковских вкладов и ценных бумаг недвижимость не так зависит от изменений экономической политики государства и колебаний курсов валют. Тем более во всем мире наблюдается повышенное внимание к более надежным инструментам инвестирования: приоритетом выступает сохранение активов, а не получение высокой доходности", - добавила Надежда Коркка.