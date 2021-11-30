Ericsson Mobility Report: 5G - самая быстро развивающаяся технология в истории связи

Смартфон - почти у каждого

С 2011 года, когда был опубликован первый Ericsson Mobility Report, к мобильным сетям по всему миру были подключены 5,5 миллиарда смартфонов. Этому способствовало распространение технологии 4G LTE - всего было представлено более 20 тысяч моделей устройств, поддерживающих сети четвертого поколения.

Один смартфон сегодня в среднем потребляет 11,4 ГБ трафика в месяц, почти 70% из них приходится на видеоконтент. В 2027 году потребление трафика в расчете на один смартфон вырастет до 41 ГБ в месяц (доля видеоконтента достигнет 79%).

- Мобильная связь оказывает огромное влияние на общество и бизнес в течение последних 10 лет. Оценивая перспективы до 2027 года, мы пришли к выводу, что мобильные технологии станут еще более важной частью нашей жизни и работы. Результаты Ericsson Mobility Report говорят о том, что мир меняется все быстрее и происходит это благодаря мобильным технологиям, - отметил исполнительный вице-президент и глава направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг.

Технологии 5G развиваются быстрее всех других технологий в истории связи - на 5G-смартфоны сегодня приходится 23% мировых продаж. У 4G-устройств на аналогичном этапе жизненного цикла была доля 8%. Всего за два года число пользователей 5G достигнет 1 миллиарда, причем количество подключений к сетям нового поколения будет расти быстрее, чем к сетям предыдущего поколения 4G.

Согласно отчету, к 2027 году три четверти населения Земли (75%) будет жить в зоне действия сетей 5G. На связь пятого поколения будет приходиться около 50% мобильных подключений и 62% мирового трафика смартфонов. А уже к концу этого года в зоне действия сетей пятого поколения окажутся 2 миллиарда человек, число подключений к сетям 5G достигнет 660 миллионов. Такую динамику обеспечивают высокий спрос в Китае и Северной Америке, который поддерживает в том числе снижение цен на устройства, поддерживающие 5G.

По подсчетам экспертов, за третий квартал 2021 года появилось 98 миллионов новых 5G-подключений и 48 миллионов новых подключений в сетях 4G.

Услуги 5G сегодня предоставляют 180 сотовых операторов. В частности, только на оборудовании Ericsson в 46 странах мира развернуты 97 5G-сетей, а коммерческие соглашения в области 5G у компании заключены со 168 операторами.

К 2027 году, как прогнозируют в Ericsson, технология 5G станет доминирующей, в мире будет 4,4 миллиарда таких подключений, а в общем объеме мобильных подключений доля сетей пятого поколения займет почти половину (49%). Сегодня в лидерах по уровню проникновения 5G - Северо-Восточная Азия, а также страны Персидского залива и Западной Европы. Но уже в ближайшие пять лет ситуация изменится, прогнозируют эксперты: лидером станет Северная Америка, там уровень проникновения технологий 5G достигнет 90% в 2027 году.

Ericsson

Переломным станет конец этого года. Сейчас основной мобильной технологией подключения к сетям остается связь четвертого поколения. В четвертом квартале 2021 года число 4G-подключений достигнет пика - 4,7 миллиарда, после чего из-за постепенной миграции в сети 5G будет падать (до 3,3 миллиарда в 2027 году).

Сейчас в сотовых сетях по всему миру насчитывается 8,1 миллиарда подключений, а в 2027 году их будет 8,9 миллиарда, из них 92%, по прогнозам Ericsson Mobility Report, будет приходиться на мобильный широкополосный доступ (МШПД). Будет расти и количество уникальных пользователей мобильной связи - до 6,7 миллиарда к концу 2027 года (в третьем квартале 2021 года - 6 миллиардов).

Интернет вещей - в массы

Существенный вклад в трафик вносит активное развитие интернета вещей (IoT), самый большой сегмент которого составляют устройства, подключенные к широкополосному интернету. Согласно отчету, к концу 2021 года доля широкополосного интернета в сегменте IoT составит 47%, 2G/3G - 37%, технологий массового IoT (Massive IoT) - 16%.

Технологии массового интернета вещей (NB-IoT и Cat-M1) сегодня в основном используются для сценариев, требующих подключения множества простых недорогих устройств. Такие устройства не требуют частой подзарядки и высокой пропускной способности. Технологии применяются, в частности, в носимых медицинских устройствах, для логистических целей и отслеживания перемещения товаров, а также для мониторинга состояния окружающей среды и передачи показаний умных счетчиков.

В ближайшие годы технологии Massive IoT получат еще более широкое распространение по всему миру - по прогнозам, на их долю будет приходиться 51% IoT-подключений в 2027 году.

Ericsson

5G SA: комбинация частот

Сети пятого поколения с автономной архитектурой (5G Standalone, 5G SA), согласно отчету, развиваются медленнее, чем ожидалось. Помимо наличия необходимых коммерческих устройств, для развития таких сетей должны быть доступны средние частотные диапазоны.

Для оказания услуг 5G SA используются частоты ниже 6 ГГц. Услуги наилучшего качества операторы смогут представлять, комбинируя частоты миллиметрового диапазона и частоты ниже 6 ГГц за счет двойного NR-NR подключения (NR-DC). В течение следующего года, по прогнозам Ericsson, в коммерческих устройствах появится поддержка NR-DC.

Сети 5G SA первыми развернули Китай и Северная Америка, коммерческие услуги на базе сетей с автономной 5G-архитектурой появились также в Южной Корее, Сингапуре и Таиланде, нескольких европейских странах. Эксперты Ericsson ожидают появления первых коммерческих нативных услуг передачи голоса в сетях 5G (VoNR) к концу 2021-го - началу 2022 года.