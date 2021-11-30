ФАС возбудила дело против владельца Il Патио и Costa Coffee

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании "Росинтер Ресторантс" (сети ресторанов Il Патио, Costa Coffee и T.G.I. Friday"s). В ведомстве считают, что компания завышала цены в аэропорту "Шереметьево", злоупотребив доминирующим положением.

"В кафе и ресторанах сети на территории "Шереметьево", где компания занимает доминирующее положение, цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в городе Москве", - отметили в пресс-службе ФАС.

За нарушение антимонопольного законодательства компании грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.