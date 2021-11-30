Финансирование сельской ипотеки могут увеличить

Минсельхоз уже второй год реализует госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий". За это время она затронула миллионы россиян.

Около 100 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия, в первую очередь - за счет "сельской ипотеки". Ее популярность обусловила доступная процентная ставка - самая низкая из аналогичных предложений, включая дальневосточную и семейную ипотеки и другие.

Сегодня программа для приобретения недвижимости или земельного участка в сельской местности с помощью государственных субсидий подразумевает ставку от 0,1 до 3 процентов. В данном случае государство оплачивает часть ставки, чтобы для кредитополучателя процент был льготным, а банк не понес убытки. Среди преимуществ программы - доступность получения жилищного кредита и отсутствие ограничений по льготным категориям: сельская ипотека открыта для всех, вне зависимости месту жительства заемщика. Можно выбрать любую область России и не обязательно покупать недвижимость в регионе своей регистрации. Максимальный срок кредитных выплат для ипотеки - 25 лет.

Но нужно учитывать, что программа пока рассчитана до 2025 года. То есть если она не будет продлена, то в дальнейшем льготная ставка может значительно увеличиться. Впрочем, в правительстве заверяют, что здесь продолжат создавать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, в первую очередь это касается сельских территорий. "В этом году в рамках профильной программы мероприятия по их комплексному развитию реализуются в 82 регионах страны. В том числе запланировано ввести в эксплуатацию либо приобрести около 54 тысяч квадратных метров жилья за счет предоставления социальных выплат, реализовать более 3 тысяч проектов благоустройства сельских территорий. Продолжает действовать программа "Сельская ипотека".

Финансирование, которое мы предусмотрели на этот год, позволит улучшить жилищные условия более 50 тысяч семей", - отметил глава кабмина. В 2021 году на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 миллиарда рублей, чуть позже на эти цели направили еще 3,2 миллиарда. По данным минсельхоза, это позволило выдать кредитов на 95,6 миллиарда рублей. Наибольший спрос на участие в программе наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области. В 2022 году объем финансовой поддержки со стороны правительства возрастет до 11,5 миллиарда рублей.

Программу льготной сельской ипотеки следует распространить и на деревянное домостроение

Представители банковского сектора также отмечают, что выделенные на этот год ресурсы на сельскую ипотеку по большей части уже исчерпаны, и прогнозируют повышение дальнейшего спроса со стороны заемщиков. Так, в 2021 году в уполномоченные банки поступило 223,8 тысячи заявок на 475,4 миллиарда рублей, выдано 50,1 тысячи кредитов. "Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан, Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований", - сообщили в ведомстве в связи с высоким спросом на этот ипотечный продукт. Ранее, учитывая сверхпопулярность сельской ипотеки, в Совфеде предложили распространить программу льготной сельской ипотеки и на строительство деревянных домов. Как считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, останавливать финансирование программы льготной ипотеки нельзя, поскольку с каждым годом все уменьшается количество людей, проживающих на селе. Так, на 1 января 2021 года в сельских территориях проживало 36,9 миллиона россиян, и строительство жилья - "один из главных мотиваторов там оставаться жить, работать", подчеркнула глава верхней палаты.

37 миллионов россиян живут в сельской местности

По ее словам, необходимо дальнейшее усиление парламентского контроля над всеми расходами на развитие сельских территорий, так как "за цифрами стоят тысячи дорог, школ, фельдшерских пунктов, сельских домов культуры". Сокращать эти траты недопустимо при условии рачительного расходования государственных средств. По данным регионов, эффективность реализации программы комплексного развития села показывает и динамика освоения выделенных из бюджета средств. В 2020 году этот показатель составил 97 процентов. При этом, как отметила глава верхней палаты, важно, чтобы сэкономленные средства не возвращались в бюджет, а резервировались для продолжения реализации проектов в рамках госпрограммы. "Это повысит мотивацию максимально эффективно расходовать каждый бюджетный рубль", - убеждена спикер СФ.

Учитывая большой спрос со стороны россиян, сенаторы предлагают продлить программу льготного ипотечного кредитования граждан в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" еще на 5 лет - до 2030 года. При этом, как отметила зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, необходимо учесть те недочеты, на которые указывают в регионах. В частности, в Ивановской области предлагают дать еще более льготные условия для социально значимых специалистов на селе - врачей, учителей и работников АПК. В Курской области предлагают исключить требование к учетной норме жилого помещения в расчете на одного члена семьи. Также необходимо более динамично решать проблему подключения малых населенных пунктов к газу. А в Ингушетии, к примеру, просят увеличить финансирование из федерального бюджета. Как рассказал региональный министр природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев, более 3 тысяч граждан хотят улучшить жилищные условия в рамках проекта. Однако с 2020 по 2021 годы в новые дома и квартиры по "Сельской ипотеке" удалось переехать лишь 40 жителям республики. На сегодняшний день в Республике Ингушетия действуют около 30 перерабатывающих предприятий, почти 60 тысяч кооперативов и более двух тысяч фермерских хозяйств. Для того чтобы обеспечить качественные жилищные условия на селе и помочь реализовать намеченные производственные планы, необходимо увеличение финансирования из федерального бюджета не менее 300 миллионов рублей в год по программе сельской ипотеки, считают в республиканском ведомстве.