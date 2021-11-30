Фонд Росконгресс проведет конкурс графического дизайна и концепций видеороликов для ПМЭФ-2022

15-18 июня 2022 года состоится юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. В преддверии этого крупнейшего делового события фонд Росконгресс организует творческий конкурс для разработки графического дизайна форума и концепций видеороликов, которые будут показаны во время пленарного заседания.

К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные компании и творческие коллективы, имеющие опыт реализации подобных проектов. Работы принимаются с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года по электронной почте contest@forumspb.com и в печатном виде. Подробная информация об этапах проведения и условиях конкурса содержится в его регламенте.

Предлагаемый дизайн и сценарии роликов должны соответствовать основным и неотъемлемым чертам форума, отражать его международный статус, глобальную экономическую повестку, новаторство, перспективность и бизнес-ориентированный подход.

Также следует учитывать место проведения мероприятия. Приветствуется использование образов, связанных с Санкт-Петербургом, его историей, богатым культурным наследием, масштабом, открытостью и устремленностью в будущее.

Оценивать работы будет приглашенное жюри из признанных экспертов. По итогам голосования организационный комитет конкурса выберет по три проекта - победителя в каждой из трех номинаций. Все они будут отмечены специальными наградами, а их авторы получат возможность принять участие в работе юбилейного ПМЭФ. Дизайн, занявший первое место, будет интегрирован в стилистику оформления площадки мероприятия. На основе лучших концепций планируется подготовить два видеоролика, большой и короткий, для показа гостям и участникам ПМЭФ.

Вся информация о правилах и ходе проведения конкурса публикуется на официальном сайте форума.