Глава биржи оценил перспективы торговли лесом после Нового года

Запрет на экспорт круглого леса из России, который вступает в силу с нового года, приведет на биржевые торги до тысячи новых продавцов, сообщил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. По его оценке, объем реализации на торах вырастет до 10-12 кубометров древесины в год.

За прошлый год, по данным Минприроды, общий объем заготовки древесины в России достиг 220 млн тонн.

"Биржевые объемы торговли станут вполне себе значимыми относительно расчетной лесосеки, - пояснил Алексей Рыбников. - Следовательно, и цифры будут очень показательными. Сначала к нам придут государственные и муниципальные лесхозы, которые обязаны продавать свой лес на торгах. Затем подтянуться и коммерсанты, если они увидят интересную цену и тоже захотят продавать у нас".

В результате Рыбников ожидает, что число продавцов древесины на бирже увеличится на тысячу участников.

Кроме того, запрет на экспорт бревен привел к увеличению переработки внутри страны. Уже сейчас заметен значительный рост перетока древесины из одного региона в другой. С 5 августа биржа начала регистрировать крупные внебиржевые сделки, поэтому такое движение леса она теперь может отслеживать.