Гранты господдержки получат пять проектов центров компетенций НТИ

Гранты господдержки получат пять проектов центров компетенций национальной технологической инициативы (НТИ). Победителей недавно назвала конкурсная комиссия Минобрнауки России.

Центр компетенций НТИ при Сколковском институте науки и технологий (Сколтеха) ведет перспективные разработки по технологиям беспроводной связи и "интернета вещей". Среди уже реализованных проектов - автономная частная сеть 5G. Благодаря ей крупнейшие российские компа- нии могут строить собственные сети 5G для промышленности. А сейчас ученые из Сколтеха создают алгоритмы и методы для стандарта связи 6G. Фото: iStock

В рамках Нацпроекта "Наука и университеты" на каждый проект-победитель в течение пяти лет будет выделено до 650 миллионов рублей. Центры компетенций НТИ, напомним, создаются на базе университетов и научных организаций. В их задачи входит подготовка специалистов и новые разработки в "сквозных технологиях" - наиболее значимых для развития экономики страны.

В Год науки и технологий отбор шел по пяти "сквозным технологиям. Среди них - молекулярная инженерия в науках о жизни, бионическая инженерия в медицине и водородные технологии. Проекты четырех из пяти победителей - региональных научных организаций. Две из них - из Новосибирска.

Центр компетенций НТИ по направлению "водородные технологии" откроют в Инститyте катализа Сибирского отделения РАН. Здесь будут разрабатывать индустриальные технологии получения водорода с низким углеродным следом. А ключевой задачей центра станет разработка технологий для строительства водородных заправок.

Второй грант достался Новосибирскому госуниверситету. Ученые будут разрабатывать новые материалы с заданными свойствами. Спектр их применения бесконечно широк: от авиации и космоса до потребительского рынка.

Ученые работают над алгоритмами связи 6G. С ее помощью можно будет создать полноценный "интернет вещей" и полностью беспилотный транспорт

В Самаре в Центре компетенций при медицинском госуниверситете запланированы проекты по бионической инженерии в медицине. Один из них - производство бионических эндопротезов. С их помощью у людей, потерявших, например, руки есть шанс почти полностью восстановить мелкую моторику. Среди успешных проектов - биоимплантант, которые применяют в стоматологии, травматологии, отоларингологии и косметологии.

По направлению "молекулярная инженерия в науках о жизни" победителем стал проект Центра компетенций НТИ, который будет открыт на базе Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН. Также получит грант Центр компетенций НТИ по направлению "технологии доверенного взаимодействия" в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

650 миллионов получит в течение пяти лет каждый победитель в конкурсе на господдержку центров Национальной технологической инициативы

Сейчас в стране работают уже 16 центров компетенций НТИ. И их опыт работы показывает, что госфинансирование дает хорошие результаты. Взять, к примеру, Центр компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Один из его перспективных проектов - разработка биорезорбируемых материалов, безвредно растворяющихся в организме и замещаемых живыми тканями. Такие материалы смогут быть востребованы для создания протезов. А также при сложных переломах костей - это позволит не использовать болезненные операции по креплению железных стержней и спиц для правильного сращивания.

Создают прорывные разработки и в Центре компетенций НТИ при Сколковском институте науки и технологий. Среди его реализованных проектов - автономная частная сеть 5G. Этот продукт позволит крупнейшим компаниям строить собственные сети 5G. А сейчас ученые создают алгоритмы и методы для стандарта связи 6G. Благодаря ему можно будет создать полноценный "интернет вещей", полностью беспилотный общественный транспорт.