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30.11.2021 17:13
Рубрика: Общество

Гранты господдержки получат пять проектов центров компетенций НТИ

Текст: Федор Костюченко
Гранты господдержки получат пять проектов центров компетенций национальной технологической инициативы (НТИ). Победителей недавно назвала конкурсная комиссия Минобрнауки России.
Центр компетенций НТИ при Сколковском институте науки и технологий (Сколтеха) ведет перспективные разработки по технологиям беспроводной связи и "интернета вещей". Среди уже реализованных проектов - автономная частная сеть 5G. Благодаря ей крупнейшие российские компа- нии могут строить собственные сети 5G для промышленности. А сейчас ученые из Сколтеха создают алгоритмы и методы для стандарта связи 6G. Фото: iStock

В рамках Нацпроекта "Наука и университеты" на каждый проект-победитель в течение пяти лет будет выделено до 650 миллионов рублей. Центры компетенций НТИ, напомним, создаются на базе университетов и научных организаций. В их задачи входит подготовка специалистов и новые разработки в "сквозных технологиях" - наиболее значимых для развития экономики страны.

Фото: Правительство Самарской области
Региональный центр компетенций Самарской области сертифицировали

В Год науки и технологий отбор шел по пяти "сквозным технологиям. Среди них - молекулярная инженерия в науках о жизни, бионическая инженерия в медицине и водородные технологии. Проекты четырех из пяти победителей - региональных научных организаций. Две из них - из Новосибирска.

Центр компетенций НТИ по направлению "водородные технологии" откроют в Инститyте катализа Сибирского отделения РАН. Здесь будут разрабатывать индустриальные технологии получения водорода с низким углеродным следом. А ключевой задачей центра станет разработка технологий для строительства водородных заправок.

Второй грант достался Новосибирскому госуниверситету. Ученые будут разрабатывать новые материалы с заданными свойствами. Спектр их применения бесконечно широк: от авиации и космоса до потребительского рынка.

Ученые работают над алгоритмами связи 6G. С ее помощью можно будет создать полноценный "интернет вещей" и полностью беспилотный транспорт

В Самаре в Центре компетенций при медицинском госуниверситете запланированы проекты по бионической инженерии в медицине. Один из них - производство бионических эндопротезов. С их помощью у людей, потерявших, например, руки есть шанс почти полностью восстановить мелкую моторику. Среди успешных проектов - биоимплантант, которые применяют в стоматологии, травматологии, отоларингологии и косметологии.

По направлению "молекулярная инженерия в науках о жизни" победителем стал проект Центра компетенций НТИ, который будет открыт на базе Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН. Также получит грант Центр компетенций НТИ по направлению "технологии доверенного взаимодействия" в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники.

650 миллионов получит в течение пяти лет каждый победитель в конкурсе на господдержку центров Национальной технологической инициативы

Сейчас в стране работают уже 16 центров компетенций НТИ. И их опыт работы показывает, что госфинансирование дает хорошие результаты. Взять, к примеру, Центр компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Один из его перспективных проектов - разработка биорезорбируемых материалов, безвредно растворяющихся в организме и замещаемых живыми тканями. Такие материалы смогут быть востребованы для создания протезов. А также при сложных переломах костей - это позволит не использовать болезненные операции по креплению железных стержней и спиц для правильного сращивания.

Создают прорывные разработки и в Центре компетенций НТИ при Сколковском институте науки и технологий. Среди его реализованных проектов - автономная частная сеть 5G. Этот продукт позволит крупнейшим компаниям строить собственные сети 5G. А сейчас ученые создают алгоритмы и методы для стандарта связи 6G. Благодаря ему можно будет создать полноценный "интернет вещей", полностью беспилотный общественный транспорт.

Общество Наука Национальные проекты 2019-2024

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