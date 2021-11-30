IV импортная ЭКСПО, проходившая в Шанхае с 5 по 10 ноября, собрала почти 3 тысячи компаний из 127 стран и регионов. Многие из них представили специализированные продукты и услуги для растущего китайского рынка.

Категория искусства - новая зона на выставке текущего года, представляющая картины и креативную продукцию люкс для потребителей высокого класса. Многие экспоненты привезли такие новинки, как канцелярские принадлежности класса "люкс", чашки и аксессуары с элементами творчества известных художников.

Скоро Олимпиада

В связи с приближением зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине на Импортной ЭКСПО особое внимание было уделено продукции, связанной с зимними видами спорта. Компании представили "умную" экипировку и другое передовое оборудование, чтобы заинтересовать китайских потребителей.

Китай работает над привлечением 300 миллионов человек к зимним видам спорта. Статистика показала, что в прошлом лыжном сезоне китайцы потратили в 13 раз больше, чем годом ранее, на продукты для занятия лыжным спортом и сноубордом.

Цифровизация китайского рынка

В последние годы коробки-сюрпризы, содержимое которых неизвестно до открытия, и другие новые игрушки завоевали популярность на китайском рынке, особенно со стороны молодых потребителей. На этой волне экспоненты Импортной ЭКСПО скорректировали свои стратегии не только за счет диверсификации продуктов и услуг, но и создания более привлекательной упаковки и стильных подарков.

Более того, многие экспоненты сориентировали свои маркетинговые каналы на удовлетворение привычек китайских потребителей.

Фото: Медиакорпорация Китая

Новозеландская молочная компания Theland продемонстрировала посетителям домашнюю страницу и мини-программу компании на китайских платформах социальных сетей. Она также создала канал прямой трансляции, чтобы представлять свою продукцию онлайн-покупателям из Китая.

Подобная практика электронной коммерции редко встречалась во время Первой импортной ЭКСПО, поскольку в 2018 году лишь у немногих участников выставки были аккаунты в социальных сетях, не говоря уже об аккаунтах на китайских платформах. На выставке 2019 года компании, знакомые с китайскими потребителями, начали использовать QR-коды - тип матричного штрих-кода, содержащего данные. На Третьем ЭКСПО модным маркетинговым форматом стал коммерческий лайв-стриминг.

От QR-кодов до прямых трансляций - иностранные компании становятся все ближе к китайским потребителям. "Одной из существенных причин этих изменений является высокая степень цифровизации китайского рынка", - пояснил Хэ Ин, директор по стратегическому консалтингу компании KPMG China.

Поскольку после Импортной ЭКСПО в Китае начнется сезон покупок, который включает "День холостяка" 11 ноября и Новый год, участники ЭКСПО постарались приспособиться к новым тенденциям потребления и воспользоваться возможностями быстро развивающегося рынка.

Миллионы за секунды

Российские производители пищевой продукции за считаные секунды заработали миллионы юаней в ходе прошедшей 5 ноября онлайн-акции Hi - Go! по продвижению зарубежных товаров на китайском рынке. Мероприятие с аудиторией порядка 25 миллионов было организовано Медиакорпорацией Китая в рамках проходящей в Шанхае IV Китайской международной импортной ЭКСПО.

В общей сложности в акции приняли участие компании более чем из 15 стран. Россия была представлена производителями конфет "Крокант" и мороженого "Айсберри". За секунды конфет было продано почти на 4 миллиона юаней (почти $625 тысяч), а мороженого - на 600 тысяч юаней. Впрочем, по словам устроителей, основная цель акции - не просто оперативно распродать большой объем товара, а повысить узнаваемость зарубежного бренда на китайском рынке, что в будущем сулит более активное развитие сбыта.

В преддверии акции торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский отметил высокую перспективность китайского онлайн-ретейла для российских производителей: "Онлайн-торговля приносит хороший эффект. Сегодня ее объем в Китае - порядка 1,5 триллиона долларов, место есть для всех. К тому же онлайн несколько проще зарегистрировать иностранный продукт, что необходимо для продвижения новых брендов".

Сектор онлайн-розницы стал одним из немногих, которые выиграли от пандемии COVID-19. Действительно, введенные с распространением заболевания ограничения мобильности, карантинные меры и повышенные санитарные требования привели к тому, что простые китайцы стали все меньше ходить по магазинам и все больше закупаться онлайн. Так, если в минувшем году на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации розничные продажи по Китаю в целом сократились на 3,9 процента, то объем онлайн-розницы подскочил на 14,8 процента. По итогам минувшего года онлайн-ретейл обеспечил 24,9 процента от общего объема розницы по стране.

Фото: Медиакорпорация Китая

По итогам трех кварталов нынешнего года розничные онлайн-продажи товаров в КНР показали еще более высокие темпы развития, увеличившись на 15,2 процента в годовом исчислении и достигнув отметки в 7,5 триллиона юаней (около $1,2 трлн).

Дальше - больше: принятый в октябре центральными властями план развития электронной коммерции на "14-ю пятилетку" (2021-2025 гг.) предполагает, что объем розничной торговли онлайн в КНР достигнет 17 триллионов юаней ($ 2,7 трлн) к 2025 году. Потенциал роста есть. Сегодня онлайн-шопингом в КНР занимаются 812 миллионов абонентов Всемирной паутины, и эта цифра постоянно увеличивается.

Однако такой огромный потенциал далеко не означает, что китайский рынок онлайн-ретейла можно покорить без особых усилий - необходима адаптация продукта, серьезная работа по его продвижению. Российский торгпред отметил: "Безусловно, китайский рынок непрост и крайне конкурентен, безусловно, у китайского потребителя есть огромный выбор, безусловно, выход на этот рынок сопряжен со значительной подготовительной работой. Однако овчинка стоит выделки: даже отдельные, узкие ниши на китайском рынке в абсолютном измерении велики".

Наращивание российского присутствия в китайском онлайн-ретейле позволит сократить огромный дисбаланс в двусторонней электронной торговле. "По статистике примерно 90 процентов заказов и примерно 60 процентов от стоимостного объема электронной торговли в России обеспечиваются Китаем. Однако во всем важен баланс. Наша продукция на китайском рынке по объемам электронной торговли представлена более скромно: мы занимаем где-то 2 процента в объеме электронной торговли на китайском внутреннем рынке. Хочется, чтобы было больше, и в этом отношении мы рассчитываем на российские товары пищевой группы", - рассказал на предыдущей импортной ЭКСПО посол России в КНР Андрей Денисов.

Будущее технологий

Поднебесная уходит в цифру

Китай принял решение присоединиться к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 30 октября на проходившем в Риме саммите лидеров Группы двадцати (G20), выступая в режиме видеоконференции.

"Китай придает большое значение международному сотрудничеству в области цифровой экономики и решил подать заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики", - приводит его слова сайт МИД Китая. Си отметил, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для здорового и последовательного развития в этой области.

Разнообразные мероприятия в онлайн- и в офлайн-форматах прошли в рамках WIC в Учжэне, провинция Чжэцзян, Восточный Китай. Фото: news.cgtn.com

Как сообщила Медиакорпорация Китая, 1 ноября Министерство коммерции КНР официально отправило заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики. Этот шаг соответствует курсу Китая на углубление внутренних реформ и расширение открытости внешнему миру на более высоком уровне.

Цифровизация экономики стала ключевым направлением для стран, стремящихся застраховаться от последствий пандемии COVID-19 и ускорить экономические и социальные преобразования, причем новая информационная инфраструктура постепенно стала новой движущей силой глобального экономического роста. Об этом говорится в докладе Китайской академии исследований киберпространства, опубликованном на Всемирной интернет-конференции Wuzhen Summit 2021 (WIC), проходившей на востоке Китая, в Учжене.