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Рубрика: В мире

Инфляция в Евросоюзе побила рекорд

Текст: Матвей Линник

Инфляция в еврозоне в ноябре достигла отметки в 4,9%, что является рекордным значением за все время после введения евро, следует из данных Eurostat.

Фото: iStock
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Рост обусловлен существенным ростом цен на энергоносители - на 27,4% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в ноябре на 2,7% выросла стоимость услуг и на 2,4% цена на промышленные товары.

За три недели ноября подземные хранилища газа (ПХГ) Европы опустели на 7,2% с 83,4 млрд до 77,4 млрд кубометров. Отбор газа ускорился, за два последних отчетных дня (22 и 23 ноября) - из ПХГ выкачали почти 1 млрд кубометров.

В мире Европа

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