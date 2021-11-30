Инфляция в Евросоюзе побила рекорд

Инфляция в еврозоне в ноябре достигла отметки в 4,9%, что является рекордным значением за все время после введения евро, следует из данных Eurostat.

Рост обусловлен существенным ростом цен на энергоносители - на 27,4% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в ноябре на 2,7% выросла стоимость услуг и на 2,4% цена на промышленные товары.

За три недели ноября подземные хранилища газа (ПХГ) Европы опустели на 7,2% с 83,4 млрд до 77,4 млрд кубометров. Отбор газа ускорился, за два последних отчетных дня (22 и 23 ноября) - из ПХГ выкачали почти 1 млрд кубометров.