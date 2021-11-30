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30.11.2021 20:13
Рубрика: Власть

Иностранцы с 29 декабря будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в РФ

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
МВД России с 29 декабря 2021 года начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства.

Иностранные граждане, прибывшие в Россию для трудовой деятельности, будут обязаны проходить все эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда. Аналогичный порядок станет применяться при обращении гостей с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

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Иностранцев, прибывших в Россию без цели устроиться на работу, но на срок более 90 дней, также обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им будут даны на это те самые 90 дней со дня въезда. Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат.

В то же время по новым правилам трудовые мигранты обязаны будут в течение 30 дней пройти в медорганизациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркозависимости. При уклонении от похода в врачам срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания в РФ.

Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование надо будет пройти один раз, а медосвидетельствование - при каждом новом въезде в Россию. От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Беларуси и иностранцы в возрасте до 6 лет.

По задумке нововведения должны способствовать повышению санитарно-эпидемиологической безопасности, так как медобследование предусматривает тестирование, в том числе на наличие коронавируса. Кроме того, должна повыситься раскрываемость преступлений.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Иностранцы в России

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